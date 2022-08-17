Hayat Bilgisi'nin Kikirik'ini görenler tanımakta güçlük çekiyor! Estetikle bambaşka biri oldu

Türkiye'de bir döneme damga vuran diziler arasında yer alan Hayat Bilgisi'nin oyuncularının son halleri merak edilmeye devam ediyor. Dizide karakteri itibarıyla kimse Törpü ve Barbie karakteri gibi ona aşık olmamıştı ama Kikirik'i bir de şimdi görün. Ünlü isim, son haliyle ağızları adeta açık bırakıyor.

YILLAR ONA YARADI

Dizinin bitmesinin üzerinden geçen yıllar,resmen Kikirik Biricik karakterini canlandıran Çisil Oral'a yaradı. Estetik yaptıran Oral, bambaşka birine dönüştü. Dizinin hayranları ise Oral için "Bu sen olamazsın" gibi yorumlarda bulundu.

İşte Oral'ın son hali: