Hazal Kaya'nın köpeği "Sherlock" hayatını kaybetti - Son Dakika
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Hazal Kaya'nın köpeği "Sherlock" hayatını kaybetti

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Hazal Kaya'nın "Sherlock" isimli beagle cinsi köpeği hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Kaya, "Tek tesellim birlikte geçirdiğimiz on yıl, birlikte büyüttüğümüz ailemiz, binlerce güzel anı... Hoşça kal benim güzel oğlum..." ifadelerini kullandı.

04.12.2024 16:31  Güncelleme: 16:50
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Ünlü oyuncu Hazal Kaya'nın X'te gördüğü ilanla sahiplendiği, "Sherlock" isimli beagle cinsi köpeği hayatını kaybetti. Kaya, acı haberini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Hazal Kaya'nın köpeği 'Sherlock' hayatını kaybetti

"HOŞÇA KAL BENİM GÜZEL OĞLUM"

Köpeğinin ölümüyle zor günler yaşayan Kaya paylaşımında, "Canım oğlum… Dünyanın en zor, en yaramaz, en komik, en sevgi dolu, en eğlenceli köpeği sendin bence… Twitter'daki ilanını gördüğüm an dün gibi… Eve gelişini heyecanla bekleyişim… Seni özlemediğim bir gün bile olmayacak Sherlock… Tek tesellim birlikte geçirdiğimiz on yıl birlikte büyüttüğümüz ailemiz, binlerce güzel anı… Hoşça kal benim güzel oğlum…" ifadelerine yer verdi.

Hazal Kaya'nın köpeği 'Sherlock' hayatını kaybetti

Hazal Kaya'nın paylaşımına çok sayıda hayranı ve ünlü isimden yorum yağdı. Kullanıcılar ünlü oyuncunun yanında olduklarını hissettirerek teselli vermeye çalıştı.

Hazal Kaya\'nın köpeği "Sherlock" hayatını kaybetti

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Son Dakika Magazin Hazal Kaya'nın köpeği 'Sherlock' hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (53)

  • Tolga Arslanoğlu:
    Haber niteliği nedir bunun ya. Düşme bu kadar son dakika. 84 3 Yanıtla
  • AHMET YILDIZHAN:
    sizin vereceğiniz haberinde sizinde... 63 5 Yanıtla
  • Rustem Cile:
    Çok önemli bir haber Türkiye’nin başı sağolsun 52 2 Yanıtla
  • Faruk Koç:
    Bayraklar hemen yarıya indirilsin, dünya tarihini değiştirecek önemli bir son dakika gelişmesi. 36 0 Yanıtla
  • Murat Özkan:
    Tüh 27 1 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    çokta fifi 23 2 Yanıtla
  • Seçmece null:
    Allah aşkına bu nedir.Hayretle,anlam veremeden bu haberi okudum.Bu tür haberler devam ederse.Bu uygulamayı sileceğim.Lütfen Api servisinizi değiştirin... 24 0 Yanıtla
  • Yusuf Kaplan:
    Komiksiniz 22 1 Yanıtla
  • Sercan Güler:
    Yarın okular tatil 15 0 Yanıtla
  • Samet Yurdakul:
    Allah rahmet eylesin 6 7 Yanıtla
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SON DAKİKA: Hazal Kaya'nın köpeği "Sherlock" hayatını kaybetti - Son Dakika
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