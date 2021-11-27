Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy'a Holywood yolu görünüyor!

Adını Feriha Koydum isimli dizide canlandırdıkları Feriha ve Emir karakterleriyle sadece Türkiye değil tüm dünyada büyük bir hayran kitlesi edinen Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy'u çok yakında Hollywood yapımlarında görebiliriz. Zira iki yetenekli oyuncunun pandeminin başlamasıyla askıya alınan proje görüşmeleri yeniden gündeme geldi.

UTA BÜYÜK YILDIZLARIN AJANSI

Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy, 2018 yılında Amerikalı oyunculuk ajansı UTA ile sözleşme imzalamışlardı. Bu anlaşma her iki oyuncunun da Hollywood yapımlarında rol alması için yeni kapılar aralamıştı. Ancak araya pandemi girip de bütün projeler askıya alınınca, Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy'un işleri de beklemeye kalmıştı.

ABD'nin en büyük oyunculuk ajanslarından biri olan UTA, Angelina Jolie, Johnny Depp gibi birçok ünlü oyuncuyu temsil ediyor. Böylesine büyük bir ajansla temsil ediliyor olmak Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy için çok büyük uluslararası projelerin kapısını aralıyor.

İNGİLİZCESİNİ GELİŞTİRİYOR

İbrahim Selim'in programına konuk olan Hazal Kaya, pandemi nedeniyle dondurulan işlerin yeniden harekete geçtiğini söyledi. Bir Hollywood yapımında rol almanın en büyük hayali olduğunu söyleyen Hazal Kaya, bunun için çok uzun süredir İngilizcesini geliştirmek için çalıştığını da belirtti.

Hazal Kaya halen Fox TV'de yayınlanan Misafir dizisinde Gece isimli bir karakteri canlandırıyor. Modellikten gelen ve yeteneği sayesinde çok başarılı bir oyuncuya dönüşen ve yer aldığı farklı projelerle dikkat çeken Çağatay Ulusoy da BluTV'de yayınlanan Yeşilçam dizisiyle hayranlarının karşısına çıkıyor.