Hazal Subaşı: Biraz fazla yoğunuz evlenmek için

Oyuncu Hazal Subaşı, sevgilisi Oğuzhan Koç’la evlilik planlarına ilişkin konuştu. Yoğun çalışma tempoları nedeniyle henüz tarih belirleyemediklerini söyleyen Subaşı, “Bakacağız, seneye belki” dedi.

2024 yılından bu yana birlikte olan Hazal Subaşı ve Oğuzhan Koç’un evlilik planları merak ediliyor. “Savaş’ların Mutfağı” programına konuk olan Subaşı, kendisine yöneltilen “Ne zaman evleniyorsun?” sorusunu yanıtladı.

“BİRAZ FAZLA YOĞUNUZ EVLENMEK İÇİN”

Evliliğin kapsamlı bir organizasyon olduğunu belirten Subaşı, “Biraz fazla yoğunuz evlenmek için. Yani şöyle, bunun zamanını ayarlamak önemli. Hani sonuçta bu bir organizasyon ya, işte bir sürü şey yapmak gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Oğuzhan Koç’un da kendisinin de yoğun çalıştığını anlatan oyuncu, evlilik planlarının henüz netleşmediğini söyledi. Subaşı, “Bunun ne zaman, nasıl yapılacağını daha oturtamadık. Çünkü o da çok çalışıyor, ben de set başladığı zaman zaten çok yoğun oluyorum. Bakacağız, seneye belki” diye konuştu.

İLK BULUŞMADA HESABI KİM ÖDEMELİ?

Programda ilk buluşmada hesabı kimin ödemesi gerektiği sorusuna da yanıt veren Subaşı, bunun maddi bir konu olmadığını belirtti. Oyuncu, “Bunun bir önemi yok. Sadece karşı tarafın bu kibarlığı yapmasını, yapmak istemesini, hani onunla ilgili bir eylemde bulunmasını isterim. Yoksa aslında ‘ben ödedim, o ödedi’ önemli değil. Bunu maddi açıdan söylemiyorum. Sadece o harekette bulunması hoşuma gider” dedi.