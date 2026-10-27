Hazal Subaşı: Biraz fazla yoğunuz evlenmek için - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Hazal Subaşı: Biraz fazla yoğunuz evlenmek için

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hazal Subaşı: Biraz fazla yoğunuz evlenmek için
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Oyuncu Hazal Subaşı, sevgilisi Oğuzhan Koç’la evlilik planlarına ilişkin konuştu. Yoğun çalışma tempoları nedeniyle henüz tarih belirleyemediklerini söyleyen Subaşı, “Bakacağız, seneye belki” diyerek gelecek yılı işaret etti.

Oyuncu Hazal Subaşı, sevgilisi Oğuzhan Koç’la evlilik planlarına ilişkin konuştu. Yoğun çalışma tempoları nedeniyle henüz tarih belirleyemediklerini söyleyen Subaşı, “Bakacağız, seneye belki” dedi.

2024 yılından bu yana birlikte olan Hazal Subaşı ve Oğuzhan Koç’un evlilik planları merak ediliyor. “Savaş’ların Mutfağı” programına konuk olan Subaşı, kendisine yöneltilen “Ne zaman evleniyorsun?” sorusunu yanıtladı.

“BİRAZ FAZLA YOĞUNUZ EVLENMEK İÇİN”

Evliliğin kapsamlı bir organizasyon olduğunu belirten Subaşı, “Biraz fazla yoğunuz evlenmek için. Yani şöyle, bunun zamanını ayarlamak önemli. Hani sonuçta bu bir organizasyon ya, işte bir sürü şey yapmak gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Oğuzhan Koç’un da kendisinin de yoğun çalıştığını anlatan oyuncu, evlilik planlarının henüz netleşmediğini söyledi. Subaşı, “Bunun ne zaman, nasıl yapılacağını daha oturtamadık. Çünkü o da çok çalışıyor, ben de set başladığı zaman zaten çok yoğun oluyorum. Bakacağız, seneye belki” diye konuştu.

İLK BULUŞMADA HESABI KİM ÖDEMELİ?

Programda ilk buluşmada hesabı kimin ödemesi gerektiği sorusuna da yanıt veren Subaşı, bunun maddi bir konu olmadığını belirtti. Oyuncu, “Bunun bir önemi yok. Sadece karşı tarafın bu kibarlığı yapmasını, yapmak istemesini, hani onunla ilgili bir eylemde bulunmasını isterim. Yoksa aslında ‘ben ödedim, o ödedi’ önemli değil. Bunu maddi açıdan söylemiyorum. Sadece o harekette bulunması hoşuma gider” dedi.

Hazal SubaşıOğuzhan KoçEvlilikMagazinSubaşıSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Parfen Rogojin Parfen Rogojin:
    evladım Ömür geçiyor 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bit pazarından 50 liraya aldığı çerçeve servet değerinde çıktı Bit pazarından 50 liraya aldığı çerçeve servet değerinde çıktı
Ali Koç’un Gazze için söyledikleri alkış topladı Ali Koç'un Gazze için söyledikleri alkış topladı
Meclisin en genç milletvekili Rumeysa Kadak nişanlandı Meclisin en genç milletvekili Rumeysa Kadak nişanlandı
Ankara kulislerini hareketlendirecek iddia Erken seçim için tarih verdi Ankara kulislerini hareketlendirecek iddia! Erken seçim için tarih verdi
Derbide ortalık karıştı Osimhen’in hareketine kırmızı kart tepkisi Derbide ortalık karıştı! Osimhen'in hareketine kırmızı kart tepkisi
Antalya’da üç ilçe belediye başkanı AK Parti’ye mi geçiyor Kulisler hareketlendi Antalya’da üç ilçe belediye başkanı AK Parti’ye mi geçiyor? Kulisler hareketlendi
06:37
5 can alan hortumun ardından korkunç manzara
5 can alan hortumun ardından korkunç manzara
06:30
Antalya’da görülmemiş felaket 5 işçi öldü, valinin sözleri şaşırttı
Antalya'da görülmemiş felaket! 5 işçi öldü, valinin sözleri şaşırttı
06:14
Japon otomotiv devinden tarihi karar Benzinli araçlara veda
Japon otomotiv devinden tarihi karar! Benzinli araçlara veda
23:39
Antalya’yı yağış ve fırtına vurdu Görüntüler korkunç
Antalya'yı yağış ve fırtına vurdu! Görüntüler korkunç
23:07
Türk aileye Vietnam’da şok Antik kent kıyafetleri nedeniyle alınmadılar
Türk aileye Vietnam'da şok! Antik kent kıyafetleri nedeniyle alınmadılar
22:31
Derbide ortalık karıştı Osimhen’in hareketine kırmızı kart tepkisi
Derbide ortalık karıştı! Osimhen'in hareketine kırmızı kart tepkisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2026 06:50:36. #7.13#
SON DAKİKA: Hazal Subaşı: Biraz fazla yoğunuz evlenmek için - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei