Heyecanla beklenen diziden kötü haber! Başrol oyuncusu Akın Akınözü kadrodan ayrıldı - Son Dakika
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Heyecanla beklenen diziden kötü haber! Başrol oyuncusu Akın Akınözü kadrodan ayrıldı

Heyecanla beklenen diziden kötü haber! Başrol oyuncusu Akın Akınözü kadrodan ayrıldı

Show TV'nin büyük bir merakla beklenen Halef dizisinden kötü bir haber geldi. Başrol oyuncusu Akın Akınözü'nün kadrodan ayrıldığı öğrenildi. Dizinin yeni kadrosunda kimlerin yer alacağı henüz netlik kazanmadı.

25.02.2025 11:52
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Show TV'nin yakında ekrana gelmesi beklenen Halef dizisinden kötü bir haber geldi. Başrol oyuncusu Akın Akınözü kadrodan ayrıldı.

Akın Akınözü, Devrim Özkan, Ercan Kesal ve Tansu Biçer gibi güçlü oyuncuların geçen aylarda el sıkıştığı dizinin yeni kadrosunda kimlerin yer alacağı merak edilirken şoke eden bir gelişme yaşandı.

AKIN AKINÖZÜ AYRILDI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bir an önce sete çıkılması beklenen ve mart sonunda yayında olması planlanan dizide Akın Akınözü'nün ayrılığı konuşuluyor… Devrim Özkan'ın durumu ise henüz belli değil.

Devrim Özkan, Televizyon, Ünlüler, Magazin, Show Tv, Dizi, Son Dakika

Son Dakika Magazin Heyecanla beklenen diziden kötü haber! Başrol oyuncusu Akın Akınözü kadrodan ayrıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ali Kır:
    he yaw büyük merakla bekliyorduk gece rüyalarıma bile girmisti..turkiyenin en önemli gündemi buydu 19 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    çokta tın tın 7 0 Yanıtla
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