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Hilal Özdemir, Suadiye Mahallesi'nde muhtar seçildi - Son Dakika
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Hilal Özdemir, Suadiye Mahallesi'nde muhtar seçildi

Hilal Özdemir, Suadiye Mahallesi\'nde muhtar seçildi

Hilal Özdemir, yerel seçimlerde Kadıköy'ün Suadiye Mahallesi'nden muhtar adayı olduğunu açıklamıştı. Seçim sonrasında muhtar olduğunu duyuran Özdemir, teşekkür mesajıyla yeni dönemde mahalleye hizmet etmeye devam edeceğini belirtti.

02.04.2024 11:10  Güncelleme: 11:14
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Hilal Özdemir, yerel seçimlerde Kadıköy'ün Suadiye Mahallesi'nden muhtar adayı olduğunu açıklamıştı.

Özdemir, seçim sonrasında muhtar olduğunu duyurdu.

Konuyla ilgili açıklama yapan şarkıcı şunları söyledi:

"Sevgili Suadiyeliler, 31.03.2024 yerel seçimlerinde bana ve ekibime desteklerinizle oy verip kazanmamızı sağlayan herkese çok teşekkür ederim. Yeni dönemde sizlerle birlikte mahallemize güzel hizmetler katmaya devam edeceğiz sevgi ve saygılarımla Muhtarınız Hilal Hülya Özdemir."

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Hilal Özdemir, Suadiye Mahallesi'nde muhtar seçildi - Son Dakika

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