Hindistan'da Evlilik Töreninde Kel Damat Dövüldü - Son Dakika
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Hindistan'da Evlilik Töreninde Kel Damat Dövüldü

13.07.2023 14:54

Hindistan'ın Bihar'ın Gaya bölgesinde, evlilik töreni sırasında kel olduğu ortaya çıkan bir damat dövüldü. Sosyal medyada dolaşan bir video, damadın gelin tarafının ailesi tarafından dövüldüğünü gösteriyor. Damat, gelinin ailesinin öfkesiyle karşılaşırken, ellerini katlayarak yalvarıyor ancak aile üyeleri ona merhamet göstermiyor. Gelinin ailesi, damadın kel olduğundan şüphelenmeye başladıklarında saçlarını çekmeye başlıyorlar ve genç adam özür dilediği halde bir şans daha verilmiyor.

Hindistan'ın Bihar'ın Gaya bölgesinde, evlilik töreni sırasında kel olduğu ortaya çıkan bir damat gelinin ailesi tarafından şiddete uğradı. Sosyal medyada hızla yayılan videoda, damadın gelin ailesi tarafından acımasızca dövüldüğünü gösteriyor. Videoda, aile üyelerinin damada sözlü hakaretler ettikleri de duyulabiliyor.

KEL OLDUĞUNU SAKLAMAYA ÇALIŞTI

Gaya'nın Iqbalpur bölgesinde oturan damat,Bajaura köyüne ikinci evliliği için gitmişti. Tören sırasında, "Sehra" altında bir peruk kullanarak kel olduğunu saklamaya çalışan damadın bu planı işe yaramadı. Gelinin ailesi damadın kel olduğundan şüphelenince genç adamın saçlarını çekmeye başladı Genç adam özür diledi ama kimse ona bir şans daha vermedi.

DAMAT AİLE ÜYELERİ TARAFINDAN FECİ ŞEKİLDE DÖVÜLDÜ

Sosyal medyada dolaşan video, "Ghar Ke Kalesh" Twitter hesabına yüklendi. Görüntülerde damat,kızın aile bireyleri tarafından acımasız darp edildi. Damat, ellerini katlayarak aile üyelerine yalvarsa da, gelinin ailesi genç adama hiç merhamet göstermedi ve onu dövmeye devam etti.

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