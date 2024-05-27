Hisarcık Meslek Yüksekokulu\'nda Müzik Gecesi Etkinliği

Magazin

Hisarcık Meslek Yüksekokulunda gerçekleştirilen müzik gecesi etkinliği beğeni topladı.

Meslek Yüksekokulu Mehmet Ali Tahtalı Amfisinde gerçekleştirilen etkinliğe Kaymakam Muhammet Samet Bahar, Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, Hisarcık Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yılmaz Uçar, Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Burak Kavaslar, Meslek Yüksekokulu akademik ve idari personelleri ile öğrenciler katıldı.

MYO Müdürü Öğr. Gör. Burak Kavaslar etkinliğin açılış konuşmasında, "Öncelikle yaklaşık 2 aydır bu gece için hazırlanan ve derslerden kalan vakitlerini bize güzel bir müzik programı sunmak için harcayan değerli öğrenci arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu gecenin hazırlık sürecinde bize Gençlik Merkezimizin imkanlarını sağlayan Hisarcık Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüze, provalarda bizleri yalnız bırakmayan değerli hoca arkadaşlarıma, Teknik destekleri ile katkıda bulunan değerli idari personelimize, Hisarcık Belediyesine ve Hisarcık Kaymakamlığına teşekkürlerimi sunuyorum. Final sınavları öncesi öğrencilerimize moral ve motivasyon sağlayacağına inandığımız bu gecede herkese keyifli dinlemeler diliyorum" dedi.

Şarkı ve türkülerin seslendirildiği programda Meslek Yüksekokulu öğrencileri sahne aldı. Etkinliğin ardından müzik grubundaki öğrencilere teşekkür belgeleri Kaymakam Muhammet Samet Bahar ve Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş tarafından verildi. - KÜTAHYA