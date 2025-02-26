Honaz\'da Kadınlar Matinesi ile Eğlenceli Bir Gece

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Denizli'de Honaz Belediyesi günlük yaşamın stresinden ve yoğun iş hayatından uzaklaşarak keyifli vakitler geçirme hedefiyle düzenlenen Kadınlar Matinesinde eğlence dolu bir geceye imza attı.

Honaz Belediyesi günlük yaşamın stresinden ve yoğun iş hayatından uzaklaşarak keyifli vakitler geçirme amacıyla Kadınlar Matinesi etkinliği düzenledi. Düzenlenen etkinlik Honaz Belediyesi'ne ait Düğün Salonunda gerçekleştirildi. DJ Serap Çakmak eşliğinde gönüllerince eğlenen Honazlı kadınlar ve çocuklar günlük yaşamın stresinden uzaklaşarak keyifli saatler geçirdi.

"Kadınlarımız her şeyin en güzelini hak ediyorlar"

Güzel bir katılım olduğunu ve eğlence dolu bir etkinlikte Honazlı kadınların stresten uzak olduğunu belirten Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, "Öncelikle kadınlarımızın yoğun iş hayatında ve yoğun hayat yaşamlarında nefes alabildikleri bir eğlence düzenledik. Gerçekten çok güzel bir katılım vardı. Yapılan bu eğlence dolu bir etkinlikle bütün yılın yorgunluğunu attılar. Bu tür etkinliklerimizi devam edeceğiz çünkü kadınlarımız her şeyin en güzelini hak ediyorlar. Ramazan öncesi böyle bir etkinlik düzenledik ve Ramazan ayı içerisinde ise çeşitli etkinlikler düzenleyeceğiz. Hep birlikte mutlu bir Honaz için elimizden geleni yapıyoruz. Honaz'ın kadınları ve çocukları mutluysa tüm Honaz mutlu diyoruz. Önümüzde Ramazan ayımız var ve şimdiden bütün vatandaşlarımızın hepimize hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi. - DENİZLİ