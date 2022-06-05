Hülya Avşar'dan Manşet Esprisi! - Son Dakika
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Hülya Avşar'dan Manşet Esprisi!

05.06.2022 12:51
Hülya Avşar'dan Manşet Esprisi!

Hülya Avşar, önceki akşam Kıbrıs Concorde Hotel'de yine muhteşem bir geceye imza attı. Avşar, basın mensuplarının sorularını da cevapladı.

Hülya Avşar, rezervasyonların günler öncesinden tükendiği Rusya, Almanya ve iran ve Irak'tan gelen misafirlerin yoğun olduğu gecede özel repertuarı ile büyük beğeni aldı. Ünlü sanatçı, Melih Yazgan imzalı derin yırtmaçlı elbisesi ile herkesi kendine hayran bıraktı.

Birbirinden güzel şarkıları ile yaklaşık 1500 kişiye söyleyen ve iki saat sahnede kalarak muhteşem bir performansa imza atan Hülya Avşar, sevenlerinin alkışlarıyla geceyi noktaladı. Yeni çıkardığı "Sen Aşk Mısın" şarkısı seyirci tarafından tam 3 kere istendi. ve her seferinde büyük alkış aldı.

"ADIMIZ MANŞET DERMİŞİM"

Gazetecilerin, "Hülya hanım bugün de çok şıksınız. Yine manşetler hazır mı?" sorusuna Avşar, "Valla bilmiyorum. Adımız manşet dermişim" diye espri yaptı.

Samimi olan ilginin kendisini rahatsız etmediğini söyleyen sanatçı, "Abartı olamadığı sürece ilgiden rahatsız olmuyorum. Onun dışında her kadın güzel sözden hoşlanır. Bizim mesleğimizde mesela başka bir erkekten güzel söz duymasam bile boşluk hissetmiyorum. Çünkü sürekli iltifat geliyor" dedi. Yoğun bir konser maratonunun olduğunu söyleyen Avşar, "İçeride onun hesabını yapıyorduk. Yoğunluktan Ayvalık'a gidemiyorum. Ama çalışmak güzel bir şey. Bana uyan her işi mümkün olduğu kadar geri çevirmek istemiyorum. Yeni bir şarkım daha çıkıyor. Eskiden bir şarkı çıkartıp 1 sene beklerdik. Şimdi sosyal medyada şarkıyı her şekilde kullanıyorsun. Hepsi birbirini tetikliyor derken hepsi birden havalanıyor"

Hülya Avşar'dan Manşet Esprisi!
Hülya Avşar'dan Manşet Esprisi!
Hülya Avşar'dan Manşet Esprisi!
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Kaynak: Snob Magazin

Hülya Avşar, Almanya, Rusya, Irak, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hülya Avşar'dan Manşet Esprisi! - Son Dakika

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