Hülya Avşar'dan sahnede Hakan Altun sürprizi - Son Dakika
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Hülya Avşar'dan sahnede Hakan Altun sürprizi

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Hülya Avşar\'dan sahnede Hakan Altun sürprizi
26.05.2025 12:45  Güncelleme: 13:02
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Hülya Avşar\'dan sahnede Hakan Altun sürprizi
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Hülya Avşar, önceki akşam İzmir'de sahne aldı. Gecenin en unutulmaz anı, Hakan Altun'un canlı telefon bağlantısıyla eşlik ettiği sürpriz düet oldu. ''Ahım Olsun'' performansı salonda duygusal anlara sahne oldu.

Türk müziğinin usta yorumcusu Hülya Avşar, geçtiğimiz akşam İzmir'de sahne aldı. Gecenin başından sonuna kadar enerjisiyle salonu adeta büyüleyen Avşar, zarif sahne kıyafeti ve güçlü performansıyla seyircilerden tam not aldı.

SAHNEYE DUYGUSAL BİR AN DOKUNDU

Konser boyunca klasikleşmiş hitlerini seslendiren Avşar, repertuvarına kattığı sürprizlerle de geceyi unutulmaz kıldı. En dikkat çeken an ise, Hakan Altun ile gerçekleştirdiği beklenmedik düet oldu. Kısa bir süre önce müzikseverlerle buluşturdukları yeni parça "Ahım Olsun", duygusal ezgileriyle salonu derin bir sessizliğe sürükledi.

Hülya Avşar'dan sahnede Hakan Altun sürprizi

HAKAN ALTUN SÜRPRİZİ: TELEFONLA CANLI BAĞLANTI

Yeni Gazino sahnesine fiziksel olarak katılamayan Hakan Altun, konser sırasında telefonla canlı bağlantı kurarak şarkıya eşlik etti. Avşar'ın bu sürprizi, seyircilerde şaşkınlık ve heyecan yaratırken, salonda alkışlar dakikalarca dinmedi. İkilinin uyumu ve şarkının içten yorumu, dinleyicilere adeta bir duygu seli yaşattı.

AVŞAR: "MÜZİK KALPLERİ BULUŞTURUR"

Sürpriz düetin ardından kısa bir açıklama yapan Avşar, "Müzik bazen bir mekânda, bazen bir telefon hattında buluşturur kalpleri. Hakan'la bu şarkıyı kalpten söyledik, sizlere de geçtiğini görmek beni çok mutlu etti" dedi. Gecenin sonunda sahneye çıkan izleyicilerden biri, Avşar'a çiçek takdim ederek "Bu geceyi asla unutmayacağız" dedi. Konser, duyguların dorukta yaşandığı bir finalle sona erdi.

Hülya Avşar\'dan sahnede Hakan Altun sürprizi

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Son Dakika Magazin Hülya Avşar'dan sahnede Hakan Altun sürprizi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ariza Makakula:
    bunun sivrisinek sesi de ne dinlenir. Adam buyukluk yalmis gene kirmamis. 0 0 Yanıtla
  • ilyas erduran:
    tanju nun gollerinide paylaşsa idin 0 0 Yanıtla
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