Hülya Avşar\'dan şoke eden Kaya Çilingiroğlu paylaşımı

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Vicdansız anne, oğlunu Spartalı yapmak için yalınayak karda durmaya zorladı

Hülya Avşar, eski eşi Kaya Çilingiroğlu ve kızları Zehra'yla birlikte bir akşam yemeği yedi. Avşar, o anların fotoğrafını Instagram hesabından "Aşklarım" notuyla paylaşınca magazin gündemine oturdu.

Şarkıcı, oyuncu ve sunucu Hülya Avşar, 1997 yılında Kaya Çilingiroğlu'yla evlenmiş, 1998 yılında ise bu evlilikten Zehra isminde bir kızı dünyaya gelmişti.

Çapkınlığıyla bilinen Çilingiroğlu, Avşar'ı Feraye Tanyolaç'la aldatınca çift 2005 yılında boşandı. Sık sık bir araya gelen ve dost olduklarını söyleyen eski eşler bir akşam yemeğinde buluştu.

"AŞKLARIM"

Hülya Avşar, kızı Zehra ve eski eşi Kaya Çilingiroğlu ile yemek yediği anları sosyal medya hesabından "Aşklarım" notuyla paylaştı. Avşar'ın bu paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü.

Kaya Çilingiroğlu, geçtiğimiz günlerde sevgilisi ile katıldığı bir etkinlikte evlilik sorusuna "Bunları konuşmak için çok erken, niyetim yok" yanıtını vermişti.