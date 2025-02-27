Hülya Avşar'dan şoke eden Kaya Çilingiroğlu paylaşımı - Son Dakika
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Hülya Avşar'dan şoke eden Kaya Çilingiroğlu paylaşımı

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Ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, eski eşi Kaya Çilingiroğlu ve kızı Zehra ile birlikte bir akşam yemeği yedi. Avşar, bu anları 'Aşklarım' notuyla Instagram hesabından paylaşınca sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

27.02.2025 09:35  Güncelleme: 09:48
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Hülya Avşar, eski eşi Kaya Çilingiroğlu ve kızları Zehra'yla birlikte bir akşam yemeği yedi. Avşar, o anların fotoğrafını Instagram hesabından "Aşklarım" notuyla paylaşınca magazin gündemine oturdu.

Şarkıcı, oyuncu ve sunucu Hülya Avşar, 1997 yılında Kaya Çilingiroğlu'yla evlenmiş, 1998 yılında ise bu evlilikten Zehra isminde bir kızı dünyaya gelmişti.

Çapkınlığıyla bilinen Çilingiroğlu, Avşar'ı Feraye Tanyolaç'la aldatınca çift 2005 yılında boşandı. Sık sık bir araya gelen ve dost olduklarını söyleyen eski eşler bir akşam yemeğinde buluştu.

Hülya Avşar'dan şoke eden Kaya Çilingiroğlu paylaşımı

"AŞKLARIM"

Hülya Avşar, kızı Zehra ve eski eşi Kaya Çilingiroğlu ile yemek yediği anları sosyal medya hesabından "Aşklarım" notuyla paylaştı. Avşar'ın bu paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü.

Kaya Çilingiroğlu, geçtiğimiz günlerde sevgilisi ile katıldığı bir etkinlikte evlilik sorusuna "Bunları konuşmak için çok erken, niyetim yok" yanıtını vermişti.

Hülya Avşar\'dan şoke eden Kaya Çilingiroğlu paylaşımı

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Son Dakika Magazin Hülya Avşar'dan şoke eden Kaya Çilingiroğlu paylaşımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Yavuz Corekci:
    senelerdir halen anlamış degilim bu çirkinde bu avşar kızı ne buldu hülyanin yaninda o masaya oturmasi bile mucize bana göre 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Hülya Avşar'dan şoke eden Kaya Çilingiroğlu paylaşımı - Son Dakika
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