Hülya Avşar ikinci kez yönetmen koltuğuna oturacak - Son Dakika
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Hülya Avşar ikinci kez yönetmen koltuğuna oturacak

12.07.2022 13:07

Hülya Avşar ikinci kez yönetmen koltuğuna oturacakMUĞLA Türk müziğin efsane isimlerinden Hülya Avşar, bayramın üçüncü günü Bodrum Bardakçı Koyu'nda yer alan Azka Otel'de sahne aldı.

Hülya Avşar ikinci kez yönetmen koltuğuna oturacak

MUĞLA Türk müziğin efsane isimlerinden Hülya Avşar, bayramın üçüncü günü Bodrum Bardakçı Koyu'nda yer alan Azka Otel'de sahne aldı.

Rezervasyonun günler öncesinden dolduğu muhteşem gecede Melih Yazgan imzalı siyah derin göğüs dekolteli elbise ile sahneye çıkan Hülya Avşar, fiziği, güzelliği ve bitmek bilmeyen enerjisi ile herkesi kendine hayran bıraktı.

"Üçüncü şarkımın klibini çekeceğim"

Sahne öncesi basın mensupları ile bir araya gelen Hülya Avşar'ın 22 Temmuz'da bu sene ki 3. yeni şarkısını çıkaracağı, klip yönetmenliği de kendisinin yapacağı öğrenildi. Daha önce Sensiz Kaldım klibini yöneten sonra da Selfi filmi için yönetmen koltuğuna oturan Hülya Avşar, 3. kez yönetmen koltuğuna oturacak.

Öte yandan Azka Otel'in sahibi Bülent Kaya, muhteşem gecenin sonunda küçük yeğeni Su Güngör'e sürpriz yaparak doğum gününü kutladı.

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Kaynak: İHA

Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hülya Avşar ikinci kez yönetmen koltuğuna oturacak - Son Dakika

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