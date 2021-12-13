HÜLYA AVŞAR SAHNEDE KENDİ REKORUNU KIRDI

Yıllara meydan okuyan güzelliği ve muhteşem sesi ile herkesi kendine hayran bırakan Hülya Avşar, önceki akşam Maslak 1453'teki Yeni Gazino'da muhteşem bir geceye imza attı.

Hülya Avşar, derin bacak dekolteli Melih Yazgan imzalı transparan elbise ile adeta yürek hoplattı. Güzel şarkıcı gece boyunca repertuarında yer alan şarkılarını, kendisini dinlemeye gelenler için seslendirdi. İki hafta önce ilk kez sahnesine şampanya kabul eden ve gecede 200 şişe şampanya açılan Hülya Avşar, önceki akşam sahnesine gelen 350 şampanya ile kendi rekorunu kırdı.

Avşar'dan önce sahneye çıkan Kubat ise muhteşem şarkılarını hep bir ağızdan sevenleriyle seslendirdi. Hülya Avşar sahneye çıktıktan sonra Kubat misafirler arasındaki Oktay Kaynarca'nın masasına oturarak birlikte Hülya Avşar'ı dinlediler.

Öte yandan kendisini izleyenler arasında kızı Zehra Çilingiroğlu'da vardı.

Ünlü şarkıcı Hülya Avşar ayrıca yılbaşı gecesi Yeni Gazino'da sevenleriyle buluşacağının müjdesini verdi.