Hülya Avşar yüzünü gizledi

Sahnesi olan Avşar girişte basın mensuplarını görünce hemen montu ve elleri ile yüzünü kapattı. Avşar "Hazır değilim, çekmeyin." diye sitem etti.

Parmağındaki yüzüğü dikkat çeken Avşar'a muhabirler "Büyük yüzüğünüz ile yüzünüzü gizliyorsunuz adeta." demesi üzerine Avşar yüzünü gizlemeye devam edip hızlıca mekana girdi.

Annesinin ardından mekana giriş yapan Zehra Çilingiroğlu "Doğum günümü arkadaşlarım ile kutladıktan sonra annemi dinlemeye geldim." diyerek annesinin ardından içeri girdi.