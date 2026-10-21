Hülya Avşar’ın miras sözlerine Demet Akalın’dan tepki: Ne saçma bir düşünce!

Konser öncesi gazetecilerle sohbet eden Hülya Avşar’a, ünlü isimlerin vefatlarının ardından aileleri arasında yaşanan miras anlaşmazlıkları soruldu. Miras paylaşımının önceden planlanması gerektiğini söyleyen Avşar, varlıklı kişilerin mal varlıklarını hayattayken adil biçimde paylaştırmasının aile içindeki sorunları önleyebileceğini belirtti.

Avşar, “Birine fazla verip diğerine az bırakmak ya da birini tamamen mirastan mahrum etmek, aile içinde telafisi olmayan sorunlar doğuruyor. Herkesin hakkı adil bir şekilde teslim edilmeli” dedi.

“BAŞTAN HUKUKİ OLARAK SAĞLAMA ALINMALI”

Vasiyetin resmî işlemlerinin tamamlanıp avukata teslim edilmesini öneren Avşar, “Baştan her şeyi hakkıyla neyse böleceksin, resmiyetini tamamlayıp avukatın eline vereceksin. ‘İşte bu benim vasiyetim’ diyeceksin” ifadelerini kullandı.

DEMET AKALIN’DAN YORUM

Demet Akalın, Avşar’ın açıklamalarının yer aldığı videonun altına yazdığı yorumla görüşünü dile getirdi. Akalın, “Ne saçma bir düşünce! Yaşarken istersem veririm. Bana ‘Aç mısın, tok musun?’ soran oldu mu ki…” sözleriyle Avşar’a tepki gösterdi.