Hülya Koçyiğit'in konuğu Nazan Şoray oldu

Çok meraklı bir çocuk olduğunu söyleyen Nazan Şoray, daha sonra biraz yalnız bir çocuk olmaya başladığını belirterek "Ablam artist olunca biraz yalnız kaldım diyebilirim. Şikayet anlamında söylemiyorum. Sadece olanı söylüyorum. Ama ben kendimi mutlu addediyorum. Mutlu bir çocuktum. Hiçbir şeyden şikayetçi değilim. Küçükken mimar olmak istiyordum. Hala merakım var. Bana 'Niye sen de ablan gibi film artisti olmak istemiyorsun?' diye sorduklarında 'Ben sokaklarda rahat yürümek istiyorum. Simit yiyerek yürümek ve otobüse binmek istiyorum' demiştim" dedi.

Sinemaya adım attıktan sonra müzik sektörüne başarılı bir adım atan Nazan Şoray müziği kendi kendine seçmediğini söyledi. "Sinemada başarılı olan bazı sanatçıları sahneye çıkartıyorlardı. Böyle bir moda vardı. Bana da sahne teklifi geldi. Korkularım, endişelerim vardı. 'Bu sinema oyuncusu nasıl olacak da sahnede şarkı söyleyecek?' eleştirilerini çok yaşadım. ve sonra onu örtbas etmek için çok çabaladım" diyen Nazan Şoray o dönemde aldığı eleştirileri şöyle dile getirdi: "Sahneye çıkınca seni şarkıcı yerine koymuyorlar. Yüzüne karşı söylenmese de konuşulanları duyuyorsun. Ben de bunu önceleri önemsemiyordum. 'Evet, ben film artistiyim. Ben bu işi geçici olarak yapıyorum.' Onlar öyle söylediği için bende geçici olarak yapıyorum diyordum. Sinemada hiçbir ödeme yapmıyorlardı. Para kazanmak hemen hemen imkansızdı. Ben doğru dürüst para aldığımı hatırlamıyorum sinemada. İnsana artık kendi paramı kazanıyorum düşüncesi geliyor. Bu da bir etkendi. Netice de geçiminizi sağlayacaksınız. Baktım ki bu insanlar böyle söylüyor. Benim bunları utandırmam lazım diye şan dersleri aldım ve devam ettim." Barış Manço'nun Nazan Şoray'a verdiği Hal Hal şarkısıyla ilgili de konuşan Nazan Şoray "İddialı konuşuyorum belki ama Barış Manço'nun Türkiye için önemini biliyoruz. Onun bir şarkısını benim için özel yapması, içinde ismimi geçirmesi, 'Nazo' diye ikinci bir isim vermesi, bayan hal hal diye üçüncü bir isim takılması bütün bunlar önemli şeyler" dedi.

Neden dizilerde rol almadığı sorusu üzerine Nazan Şoray "Ben sürekli şarkı yaptığım ve sahne aldığım için, diziler de çok vakit alacağı için olmadı. Ama şimdi sahne programlarım azaldı. Daha az hafta sonları oluyor sadece. Uygun bir rol olması lazım. Tarzıma uygun bir şey istiyorum. Ama bazen evde televizyon seyrederken bakıyorum. Bu rol bana teklif edilseydi oynardım diye düşünüyorum. Bir de çok acele çekiyorlar galiba. Gerçekten aldıkları, kazandıkları ücret ne olursa olsun helal olsun. Ne kadar zorluklarla çalışıyorlar. Uykusuz kalıyorlar. Zor sahneler çekiyorlar. Ama sevince katlanıyorsunuz. O havaya girmek bütün mesele" dedi. Bir dönem tiyatroda komedi oyununda sahnelerde olan Nazan Şoray sonrasında çok tiyatro oyunu teklifi geldiğini söyleyerek "O kadar zevkli bir şey ki. Sanki dünyanın en mutlu eden şeylerinden biri insanı güldürmek. Sonra tiyatro teklifleri çok geldi bana. Kabul etmedim" dedi.