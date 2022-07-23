Hüseyin Altın Mezarı Başında Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Hüseyin Altın Mezarı Başında Anıldı

23.07.2022 21:00
Hüseyin Altın Mezarı Başında Anıldı

Müzik dünyasının ünlü ismi Hüseyin Altın, vefatının 6.yıl dönümünde önce Beyoğlu Sütlüce Mezarlığın'daki kabri başında düzenlenen bir törenle anıldı. Törende sanatçının ailesi şarkıcı kızı Hilal altın hazır bekledi.

Daha sonra kendisinin ikamet ettiği Sultangazi'de adına ait parkının önünde hayrına dağıtılan lokma ve dua ile anıldı.

HÜSEYİN ALTIN KİMDİR?

1 Nisan 1958'de Erzurum'da doğan evli ve üç çocuk babası olan Altın, Türkiye'de ilk çocuk sanatçı olarak biliniyor.

"Neden Saçların Beyazlanmış Arkadaş", "Dargınım" ve "Hasret Akşamları" adlı parçalarıyla bilinen sanatçı, "Şerefimle Yaşarım", "Hor Görme Garibi", "Aşk Sürgünü", "Gecelerin Adamı" ve "Kadersizler" gibi filmlerde rol almıştı.

YORUMLAR
500
Erzurum'da ailesiyle piknik yaparken serinlemek için suya giren çocuk boğuldu Erzurum'da ailesiyle piknik yaparken serinlemek için suya giren çocuk boğuldu Sarıgül'den 48'inci cezaevi önünde 'genel af' çağrısı Sarıgül'den 48'inci cezaevi önünde 'genel af' çağrısı
Kaynak: Snob Magazin

Sultangazi, Erzurum, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hüseyin Altın Mezarı Başında Anıldı - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
20:22 İran'da peşe peşe iki büyük deprem!
19:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkatini çeken pankart: 7 düvel 7'li masa sana vız gelir büyük usta
19:26 Cumhurbaşkanı Danışmanı Oğan: Onların neler yaptığını Cumhurbaşkanı Erdoğan bilmiyor mu zannediyorsunuz?
19:17 2 atlı sırra kadem bastı! Hayvanları çalmaya gelen hırsızlar kendilerine direnen çobanı katletti
19:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan, hızlı tren temel atma töreninde Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nu ti'ye aldı: Onlar yapsa yapsa sökülen musluğu takarlar
18:43 NATO'ya girmek için Türkiye'ye yalvarıyordu! İsveç sokaklarına çıkan terör örgütü PKK/YPG yandaşları gösteri yaptı
17:57 İktidarı ve altılı masayı yerden yere vuran Fatih Erbakan: Bu iş Milli Görüş ile çözülür
17:56 CHP'li vekilden Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında iddia: Millet artık AKP'ye Kayseri'de sırtını döndü
17:48 Yeni salgın! DSÖ, şu ana kadar 5 ölüme neden olan maymun çiçeği için küresel acil durum ilan etti
17:42 2023 için büyük mücadele! AK Parti İstanbul'da "Yüz yüze 100 Gün Projesi" başlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2022 21:06:36. #1.11#
SON DAKİKA: Hüseyin Altın Mezarı Başında Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement