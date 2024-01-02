 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İbo Show'da Kullanılan Filtre Sosyal Medyada Gündem Oldu - Son Dakika
Üye Girişi

İbo Show'da Kullanılan Filtre Sosyal Medyada Gündem Oldu

İbo Show'un yılbaşı özel programında kullanılan filtre, konukların filtreli halleriyle sosyal medyada büyük ilgi gördü. Özellikle Aleyna Tilki ve Hülya Avşar'ın filtreli görüntüleri izleyenleri şaşırttı. Filtrenin sebebi olarak Hülya Avşar gösterildi ve ünlü tiyatrocu Behzat Uygur da aynı efekti kullanarak tiye aldı.

İbo Show\'da Kullanılan Filtre Sosyal Medyada Gündem Oldu
02.01.2024 - 14:29,  Güncelleme: 14:43
Abone Ol

İbo Show'un yılbaşı özel programında Hülya Avşar, Bülent Serttaş, Aleyna Tilki, Resul Dindar, Cenk Eren, Serdar Ortaç, Şafak Sezer, Norm Ender, İdo Tatlıses, Tefo&Seko ikilisi ve Romantik Erhan konuk olmuştu. İbo Show'da kullanılan filtre ise izleyenlerin diline düşmüştü.

iboshow-filtre.jpg

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLMUŞTU

Konuklar adeta çocukluklarına dönmüştü. Özellikle Aleyna Tilki ve Hülya Avşar'ın filtreli halleri izleyenleri şaşırtmış ve o anlar sosyal medya kullanıcılarının diline düşmüştü.

gcs-ftzx0airggm-vfd4.jpg

"SEBEBİ HÜLYA AVŞAR"

Bir sosyal medya kullanıcısı ise filtrenin sebebinin Hülya Avşar olduğunu öne sürerek "Bu flu görüntünün sebebi kesinlikle Hülya Avşar . Her gittiği yere götürüyo. Masumiyet bir ara Kösem de de yapılmıştı" dedi.

BEHZAT UYGUR TİYE ALDI

İbo Show'daki yüz efekti sosyal medyada gündem olmasının ardından ünlü tiyatrocu Behzat Uygur'da aynı efekti kullanarak tiye aldı.

behzat uygur8

İbrahim Tatlıses'in İbo Show programındaki filtreli yüz efekti sanatçıları adeta tanınmaz hale getirdiği anları tiye alan Uygur'un normal ve filtreli paylaşım yaptı.

Uygur'un paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

Kaynak: Magazinkolik
YORUMLAR

Behzat Uygur, Hülya Avşar, Uygur, Televizyon, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin İbo Show'da Kullanılan Filtre Sosyal Medyada Gündem Oldu - Son Dakika


15:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yılında ihracatımız 255,8 milyar dolarla rekor kırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yılında ihracatımız 255,8 milyar dolarla rekor kırdı
15:16
Alarmları kurun! Arda Güler ilk maçına yarın çıkıyor Alarmları kurun! Arda Güler ilk maçına yarın çıkıyor
14:55
Emre Karayel'in annesi hayatını kaybetti Emre Karayel'in annesi hayatını kaybetti
14:37
Kibariye 13 yaşındayken yaşadığı istismarı itiraf etti: Cacığıma ilaç atmışlar Kibariye 13 yaşındayken yaşadığı istismarı itiraf etti: Cacığıma ilaç atmışlar
14:33
Kim Min-Jae, ''Yılın Futbolcusu'' seçildi Kim Min-Jae, ''Yılın Futbolcusu'' seçildi
14:24
15 yaşındaki kızı soyunurken kayda alan sapık güvenlik kameralarına yakalandı 15 yaşındaki kızı soyunurken kayda alan sapık güvenlik kameralarına yakalandı
14:15
Ayşenil Şamlıoğlu'ndan yıllar sonra gelen itiraf: Derslere girmeden mezun oldum, bana düşman oldular Ayşenil Şamlıoğlu'ndan yıllar sonra gelen itiraf: Derslere girmeden mezun oldum, bana düşman oldular
13:43
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 185'e yükseldi İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 185'e yükseldi

Son Dakika
15:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yılında ihracatımız 255,8 milyar dolarla rekor kırdı
15:16 Alarmları kurun! Arda Güler ilk maçına yarın çıkıyor
14:55 Emre Karayel'in annesi hayatını kaybetti
14:37 Kibariye 13 yaşındayken yaşadığı istismarı itiraf etti: Cacığıma ilaç atmışlar
14:33 Kim Min-Jae, ''Yılın Futbolcusu'' seçildi
14:24 15 yaşındaki kızı soyunurken kayda alan sapık güvenlik kameralarına yakalandı
14:15 Ayşenil Şamlıoğlu'ndan yıllar sonra gelen itiraf: Derslere girmeden mezun oldum, bana düşman oldular
13:43 İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 185'e yükseldi
13:37 Rusya'da yılbaşı kutlamalarını fırsat bilen yetkililer göçmenleri yakalayıp askere aldı
13:25 Derslerde okutulması gereken operasyon! Yanan uçaktaki 379 kişiyi 90 saniye içinde tahliye ettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2024 15:56:38. #1.12#
SON DAKİKA: İbo Show'da Kullanılan Filtre Sosyal Medyada Gündem Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement