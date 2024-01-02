İbo Show\'da Kullanılan Filtre Sosyal Medyada Gündem Oldu

İbo Show'un yılbaşı özel programında Hülya Avşar, Bülent Serttaş, Aleyna Tilki, Resul Dindar, Cenk Eren, Serdar Ortaç, Şafak Sezer, Norm Ender, İdo Tatlıses, Tefo&Seko ikilisi ve Romantik Erhan konuk olmuştu. İbo Show'da kullanılan filtre ise izleyenlerin diline düşmüştü.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLMUŞTU

Konuklar adeta çocukluklarına dönmüştü. Özellikle Aleyna Tilki ve Hülya Avşar'ın filtreli halleri izleyenleri şaşırtmış ve o anlar sosyal medya kullanıcılarının diline düşmüştü.

"SEBEBİ HÜLYA AVŞAR"

Bir sosyal medya kullanıcısı ise filtrenin sebebinin Hülya Avşar olduğunu öne sürerek "Bu flu görüntünün sebebi kesinlikle Hülya Avşar . Her gittiği yere götürüyo. Masumiyet bir ara Kösem de de yapılmıştı" dedi.

BEHZAT UYGUR TİYE ALDI

İbo Show'daki yüz efekti sosyal medyada gündem olmasının ardından ünlü tiyatrocu Behzat Uygur'da aynı efekti kullanarak tiye aldı.

İbrahim Tatlıses'in İbo Show programındaki filtreli yüz efekti sanatçıları adeta tanınmaz hale getirdiği anları tiye alan Uygur'un normal ve filtreli paylaşım yaptı.

Uygur'un paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.