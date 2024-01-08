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İbo Show'da kullanılan filtre sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
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İbo Show'da kullanılan filtre sosyal medyada gündem oldu

İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show'da kullanılan filtre, Hülya Avşar'ın yüz hatlarını değiştirdiği için sosyal medyada gündem oldu. Avşar, konuya dair sessizliğini bozarak, fazla filtrenin montaj sırasında kullanıldığını ve kimsenin böyle bir talebi olmadığını belirtti.

İbo Show\'da kullanılan filtre sosyal medyada gündem oldu
08.01.2024 - 16:29,  Güncelleme: 16:29
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Yılbaşı gecesi yayınlanan İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show'da kullanılan filtre sosyal medyada gündem olmuştu. Hülya Avşar, Aleyna Tilki, Serdar Ortaç, Şafak Sezer, Norm Ender gibi birçok ünlü ismin konuk olduğu programda kullanılan filtreden dolayı kişilerin yüzü seçilemeyecek hale gelmişti.

"KİMSENİN BÖYLE BİR TALEBİ OLMADI"

Kullanılan fazla filtreden dolayı yüz hatları değişen Hülya Avşar, konuya dair sessizliğini bozdu.

tv100 Magazin Hattı'na konuşan Avşar, "Montaj yapılırken fazla kaçmış olabilir. Kimsenin böyle bir talebi olmadı. Asıl ben mağdurum. Günlük hayatta makyaj bile yapmazken neden böyle şeyler konuşuluyor anlamış değilim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Magazinkolik
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İbrahim Tatlıses, Aleyna Tilki, Hülya Avşar, Yılbaşı, Televizyon, Magazin, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İbo Show'da kullanılan filtre sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
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