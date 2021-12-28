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İbrahim Çelikkol ve Mihre Çelikkol çiftinden üzücü haber - Son Dakika

İbrahim Çelikkol ve Mihre Çelikkol çiftinden üzücü haber

28.12.2021 13:11
İbrahim Çelikkol ve Mihre Çelikkol çiftinden üzücü haber

Oyuncu İbrahim Çelikkol, 2017 yılında nikah masasına oturduğu Mihre Çelikkol'dan boşanıyor. İşte detaylar...

Oyuncu İbrahim Çelikkol (39), 2017 yılında mimar Mihre Mutlu ile evlenmişti. Ünlü çift, Aralık 2019'da oğulları Ali'yi kucağına almıştı.

Bir süredir ayrılık haberleriyle gündeme gelen çiftin 4 yıllık evliliği çatırdadı. Bir süredir oğulları Ali için bir araya gelen ikili anlaşmalı olarak boşanma kararı aldı.

2.Sayfa'nın haberine göre; çift aylardır evliliklerini kurtarmak için büyük çaba harcadı. Sorunları aşamayan ikili çareyi ayrılmakta buldu.

İbrahim Çelikkol ve Mihre Çelikkol, Knidos Deveboynu Feneri'nde mutluluğa 'evet' demişti.

Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, Hürriyet'ten Hakan Gence'ye verdiği röportajda eşini anlatmıştı: "Eşim en büyük destekçim. Hatta öyle ki bazen beni benden daha fazla düşündüğü oluyor. Onun desteği bana güç veriyor. Aile olmak böyle bir şey bizim için."

İBRAHİM ÇELİKKOL KİMDİR?

İbrahim Çelikkol, 14 Şubat 1982'de Kocaeli'de dünyaya geldi.

Anne tarafı Selanik göçmeni, baba tarafı ise Arap kökenlidir. Oyunculuğa başlamadan önce profesyonel modellik yaptı. Basketbolla ilgilenen Çelikkol ligde oynadı, genç milli oldu. Basketi bıraktıktan sonra oyunculuk konusunda eğitim alan Çelikkol'un Osman Sınav'la tanışması hayatında dönüm noktası oldu.

Osman Sınav'ın çektiği Pars: Narkoterör filminde 'başkomiser Şamil Baturay' rolünün verilmesi le oyunculuk hayatına adım attı. Daha sonra M.A.T., Karadağlar ve Keskin Bıçak gibi televizyon dizilerinde boy gösterdi. 2011 yılında başlayan ve 24 Eylül 2012 de Final yapan İffet adlı dizide başrolde Cemil karakterini canlandırmıştır.

16 Şubat 2012'de gösterime giren büyük bütçeli sinema filmi Fetih 1453'te Ulubatlı Hasan karakterini canlandırmıştır. 2013 2014 yılları arasında Merhamet dizisinde fırat kazan ı canlandırdı.2014'te ekranda rol almaya başlayan Reaksiyon dizisinde bordo bereli Yüzbaşı Oğuz Ayaz karakterini ve 2016'da başlayan kördüğüm dizisinde Ali Nejat karakterini canlandırmıştır.

Çelikkol, 25 Mayız 2017'de Mihre Mutlu ile evlendi.

Ühlü oyuncu son olarak Doğduğun Ev Kaderindir adlı dizide Demet Özdemir ile birlikte başrolü paylaşmıştı.

İbrahim Çelikkol ve Mihre Çelikkol çiftinden üzücü haber
İbrahim Çelikkol ve Mihre Çelikkol çiftinden üzücü haber
İbrahim Çelikkol ve Mihre Çelikkol çiftinden üzücü haber

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İbrahim Çelikkol, Mihre Mutlu, Osman Sınav, Aralık, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin İbrahim Çelikkol ve Mihre Çelikkol çiftinden üzücü haber - Son Dakika Magazin


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