İbrahim Tatlıses, Azeri Kızı Günel\'in abisinin şarkısıyla gözyaşlarına boğuldu

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Azeri Kızı Günel'in abisi Tunar Rahmanoğlu'un seslendirdiği uzun hava ile gözyaşlarına boğulan ünlü isim sonrasında sevenlerine hareketli şarkılar ile halay çektirdi.

DurakMedya'da yer alan habere göre 13 yıl sonra Azerbaycan'da sahne alan ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses gözyaşlarına boğuldu.

Azerbaycanlı hayranlarıyla bir araya gelip sevilen şarkılarını seslendiren Tatlıses sahneye çıkardığı Azeri Kızı Günel'in abisi Tunar Rahmanoğlu'nu sanatçıyı ağlattı. Tunar Rahmanoğlu'nun söylediği uzun hava ile duygusal anlar yaşayan sanatçı gözyaşlarına uzun süre gözyaşlarına hakim olamadı.

İbrahim Tatlıses'i Bakü Günay Restaurant'daki ki sahnesinde Azeri Kızı Günel'de yalnız bırakmadı. Günel de sahne alarak İbrahim Tatlıses ile şarkı söyledi.