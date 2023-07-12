İbrahim Tatlıses'in "Kilo vermesi lazım" dediği Beren Gökyıldız'dan fotoğraflı yanıt - Son Dakika
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İbrahim Tatlıses'in "Kilo vermesi lazım" dediği Beren Gökyıldız'dan fotoğraflı yanıt

12.07.2023 14:17

Sanatçı İbrahim Tatlıses, 13 yaşındaki oyuncu Beren Gökyıldız'ın kilo vermesi gerektiğini belirtti. Gökyıldız ise Tatlıses ile kebapçıda çektirdiği fotoğrafı paylaşarak cevap verdi.

Zaman zaman gündeme dair yaptığı yorumlarla adından söz ettiren sanatçı İbrahim Tatlıses, 13 yaşındaki oyuncu Beren Gökyıldız'ın kilo vermesi gerektiğini söyledi. Tatlıses'in "5-6 kilo vermesi gerek. Kiloyu verdiği zaman yanaklarının şişi de inecek" paylaşımına sessiz kalamayan Gökyıldız ile yıllar önce Tatlıses ile kebapçıda çektirdiği fotoğrafı paylaştı.

"KİLO VERMESİ LAZIM, KEBABA DÜŞKÜNLÜĞÜ SÜRMEZ İNŞALLAH"

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Yeşil Vadi'nin Kızı dizisinin başrol oyuncusu Beren Gökyıldız'ı kilo vermesi konusunda uyaran Tatlıses, "Yeşil Vadi'nin Kızı'nın 5-6 kilo vermesi gerek. Kiloyu verdiği zaman yanaklarının şişi de inecek. Ben güzel kızımızı Ankara'da profesörün kebap salonunda görmüştüm kebaba düşkünlüğü sürmez inşallah. Abisini dinlerse sevinirim iyi çalışmalar kızım seni izliyorum" dedi.

İbrahim Tatlıses'in 'Kilo vermesi lazım' dediği Beren Gökyıldız'dan cevap geldi

TATLISES'LE POZUNU PAYLAŞTI

İbrahim Tatlıses'in paylaşımı kullanıcıları ikiye böldü. Bir kısım Tatlıses'in söylediklerini yanlış bulurken bir kısım da uyarıyı destekledi. İmparator'un paylaşımına Beren Gökyıldız'dan cevap gecikmedi. Tatlıses'in bahsettiği kebapçıda birlikte verdikleri pozu paylaşan Gökyıldız, "Bahsi geçen kebapçı" diyerek kalp emojisi koydu.

İbrahim Tatlıses'in 'Kilo vermesi lazım' dediği Beren Gökyıldız'dan cevap geldi
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İbrahim Tatlıses, Beren Gökyıldız, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İbrahim Tatlıses'in 'Kilo vermesi lazım' dediği Beren Gökyıldız'dan fotoğraflı yanıt - Son Dakika


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SON DAKİKA: İbrahim Tatlıses'in "Kilo vermesi lazım" dediği Beren Gökyıldız'dan fotoğraflı yanıt - Son Dakika
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