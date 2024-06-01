İbrahim Tatlıses, İdo Tatlıses'in yeni şarkısını beğendi - Son Dakika
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İbrahim Tatlıses, İdo Tatlıses'in yeni şarkısını beğendi

İbrahim Tatlıses, İdo Tatlıses\'in yeni şarkısını beğendi

İbrahim Tatlıses, oğlu İdo Tatlıses'in çıkardığı 'Dilber' şarkısını dinlediğini ve çok beğendiğini söyledi. Şarkıyı sosyal medya hesabından paylaşan Tatlıses, 'Yolun açık olsun evlat' notunu düştü. Ancak İdo Tatlıses'in ablası Dilan Çıtak Tatlıses, kardeşinin yeni şarkısını paylaşmadı. İkili arasında uzun süredir aralarının açık olduğu biliniyor ve sosyal medya üzerinden birbirlerini takipten çıkmışlardı.

01.06.2024 17:16
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DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre İbrahim Tatlıses oğlu İdo Tatlıses'in çıkardığı "Dilber" şarkısını dinlediğini ve çok beğendiğini söyledi. Şarkıyı sosyal medya hesabından paylaşan Tatlıses "Yolun açık olsun evlat" notunu düştü.

DİLAN ÇITAK TATLISES PAYLAŞMADI

Öte yandan İdo Tatlıses'in kendisi gibi şarkıcı olan ablası Dilan Çıtak Tatlıses kardeşinin yeni çıkan şarkısını paylaşmadığı görüldü. Uzun süredir aralarının açık olduğu bilinen ikili sosyal medya üzerinden de birbirini takipten çıkmıştılar.

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin İbrahim Tatlıses, İdo Tatlıses'in yeni şarkısını beğendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İbrahim Tatlıses, İdo Tatlıses'in yeni şarkısını beğendi - Son Dakika
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