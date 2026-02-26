İbrahim Tatlıses, iki kişiye demediğini bırakmadı - Son Dakika
İbrahim Tatlıses, iki kişiye demediğini bırakmadı

İbrahim Tatlıses, iki kişiye demediğini bırakmadı
26.02.2026 18:49
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, kızı Dilan Çıtak ile oğlu Ahmet Tatlı'yı bir kez daha zehir zemberek sözlerle hedef aldı. Tatlıses, "Dilan'a da, Ahmet'e de bir kuruş bırakırsam Allah beni toprak etsin. Sandalye bile bırakmayacağım. Layık değiller."

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in çocuklarıyla kavgası bitmiyor. Tatlıses, kızı Dilan Çıtak ile davalı olduğu büyük oğlu Ahmet Tatlı'ya bir kez daha ateş püskürdü.

"SANDALYE BİLE BIRAKMAYACAĞIM"

Tatlıses son yaptığı açıklamasında iki çocuğuna mirasından hiçbir şey bırakmayacağını söyledi. Ünlü türkücü, çocuklarının buna layık olmadığını savundu.

Tatlıses, "Dilan'a da, Ahmet'e de bir kuruş bırakırsam Allah beni toprak etsin. Sandalye bile bırakmayacağım. Layık değiller." ifadelerini kullandı.

İbrahim Tatlıses, Ahmet Tatlı, Dilan Çıtak, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • 1234 1234:
    ya arkadaş başka heber yokmu her gün bu haber 72 2 Yanıtla
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    iyi de bize ne. 47 1 Yanıtla
  • Ahmet Şallı Ahmet Şallı:
    onları sen yetistirmedin mi? 32 1 Yanıtla
  • Yalnız Kurt Yalnız Kurt:
    lan her gün bu kronun haberlerini dinlemekten bıktık 22 2 Yanıtla
  • sedat celik sedat celik:
    okumayın sizde boş verin ?????? 21 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
