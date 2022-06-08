İbrahim Tatlıses'in "Paramı hesaplayacak matematikçi bulamıyorum" sözlerine İlyas Salman'dan beğeni toplayan cevap! - Son Dakika
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İbrahim Tatlıses'in "Paramı hesaplayacak matematikçi bulamıyorum" sözlerine İlyas Salman'dan beğeni toplayan cevap!

08.06.2022 12:03

İlyas Salman'ın aylar önce konuk olduğu programda kendisine "Ben paramın hesabını yapacak bir matematikçi bulamıyorum. Sen de bir apartmanın dairesinde oturuyorsun" diyen İbrahim Tatlıses'le ilgili anısı sosyal medyada gündem oldu. Dünyanın çeşitli yerlerindeki lüks otellerin kral dairelerinde kaldığını belirten Salman'ın Tatlıses'e verdiği "Nerde yattığın değil kiminle yattığın önemli" cevabı beğeni topladı.

Banker Bilo, Çiçek Abbas, Kibar Feyzo gibi efsanevi yapımlarda rol alan usta oyuncu İlyas Salman, Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalında yayınlanan programına konuk oldu. Çocukluğu, kariyeri ve yıllardır yaşadıklarından bahseden Salman, İbrahim Tatlıses'le olan bir anısını da anlattı.

"NEREDE YATTIĞIN DEĞİL, KİMİNLE YATTIĞIN ÖNEMLİ"

İlyas Salman Tatlıses'in vurulmadan önceki dönemde kendisini yayına davet etmek istediğini ama ayağına çağırmanın hoş olmayacağını düşündüğü için de kameralarla evine geldiğini anlatarak şunları söyledi: "Çekim bittikten sonra evin içinde etrafa bakan İbo 'Paramın hesabını yapacak bir matematikçi bulamıyorum. Sen Bostancı'da 8 katlı bir apartmanın dördünce katında oturuyorsun.' Dedim ki; Bak İbo dedim; ben Malatya'nın bir köyünde ahırda da yattım, dünyanın çeşitli yerlerindeki lüks otellerin kral dairelerinde de. Bana 'ahır mı daha rahattı kral daireleri mi?' desen seçemem dedim. İnsan uyuduktan sonra duvarları göremiyor. Nerede yattığın değil, kiminle yattığın önemli."

İlyas Salman'ın 'Paramı hesaplayacak matematikçi bulamıyorum' diyen İbrahim Tatlıses'e verdiği cevap viral oldu
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Son Dakika Magazin İbrahim Tatlıses'in 'Paramı hesaplayacak matematikçi bulamıyorum' sözlerine İlyas Salman'dan beğeni toplayan cevap! - Son Dakika


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SON DAKİKA: İbrahim Tatlıses'in "Paramı hesaplayacak matematikçi bulamıyorum" sözlerine İlyas Salman'dan beğeni toplayan cevap! - Son Dakika
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