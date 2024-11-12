İbrahim Tatlıses yardımcısı Tuğçe ile imam nikahı kıydı iddiası - Son Dakika
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İbrahim Tatlıses yardımcısı Tuğçe ile imam nikahı kıydı iddiası

İbrahim Tatlıses yardımcısı Tuğçe ile imam nikahı kıydı iddiası

İbrahim Tatlıses ve 40 yıllık dostu Metin Cantimur arasındaki gerginlik, Tatlıses'in özel hayatına dair iddiaları gündeme getirdi. Cantimur, Tatlıses'in yardımcısı Tuğçe ile imam nikahı kıydığını öne sürdü. Tatlıses ise bakıcısı hakkında 'Kurban olsunlar o kadına, donunu bile yıkadı' şeklinde ifadeler kullandı.

12.11.2024 13:13
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İbrahim Tatlıses'in 40 yıllık dostu Metin Cantimur ile arası açılınca özel hayatlarına dair detaylar da gün yüzüne çıkıyor. Cantimur, Tatlıses'in yardımcısı Tuğçe ile imam nikahı kıydığını iddia etti. Tatlıses ise bakıcısı hakkında çok konuşulacak ifadeler kullandı.

İbrahim Tatlıses'in özel hayatında yaşadığı sorunlar devam ediyor. Tatlıses, oğlu, kızı derken en son yakın dostu Metin Cantimur ile arasını açtı. Cantimur ise kendisine köpek göndermesi yapan İbrahim Tatlıses hakkında gündem olacak iddialarda bulundu.

Söylemezsem Olmaz programına bağlanan Cantimur özel hayat ifşasında bulundu. Cantimur yayında "Pandora'nın kutusunu açtırma, bakıcısı Tuğçe ile imam nikahı kıydı" ifadelerini kullanınca ortalık karıştı.

TATLISES: KURBAN OLSUNLAR O KADINA

Sunucular şok içinde kalırken, İbrahim Tatlıses yayına mesajlar gönderdi. Yorumcu ise "İbrahim Tatlıses bu ithamlara yanıt veriyor; 'Kurban olsunlar o kadına donunu bile yıkadı' diyor. Sizin donunuzu mu yıkadı o kadın?" diye sordu. Cantimur ise "Benim mi? Çamaşır makinesine atıp yıkıyor ben ne bileyim çalışan besleme ben ne bilirim" yanıtıyla izleyenleri şaşkına çevirdi.

"İBRAHİM TATLISES'İ TERK ETTİM"

Metin Cantimur bu kadını istemediği için aralarının bozulduğunu açıklayarak "Benim iç çamaşırlarım yıkanıyor evde kim yıkıyor bilmiyorum. Benim hayatımda değil bu kadın. Eve geldiği gün 3 ay önce evi terk ettim, İbrahim Tatlıses'i terk ettim. 2. gelişinde gittim" ifadelerini kullandı.

İbrahim Tatlıses ise "Maaş almadın öyle mi? Yalan yalan yalan zaten Metin'in hayatı yalan" mesajı attı.

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Son Dakika Magazin İbrahim Tatlıses yardımcısı Tuğçe ile imam nikahı kıydı iddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Ahmet Duran CELIK:
    Azgin teke 14 0 Yanıtla
  • Sk 06:
    adam değil 10 1 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    Aynaların KARAKTER gösterme gibi özelliği olsaydı bu şahıs aynaya bakamazdı . 5 0 Yanıtla
  • McA !:
    Vay beeee Bizde okadar çok merak ediyorduk ki! Magazin haberleri yerine Ekonomi ,Mülteciler,Emeklilerin geçim sıkıntıları, Asgari ücretle yaşamanın imkansızlıkları,Türk Lirasının günden güne orta Asya para birimi seviyelerine denk geldiği, Pasaportumuzun dünya sıralamasında az gelişmiş veya gelişmemiş ülkeler sıralamalarinda olduğu gerçeklerini içeren haberler dururken 5 0 Yanıtla
  • Sudem melis:
    Çok Gereksiz 4 0 Yanıtla
  • Murat:
    İmam nikahı da tamam. şimdi su pompası 3 0 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN:
    O halde bile önünde egilene nikah kıyıyor öz dedem 0 1 Yanıtla
  • Fixed regart:
    İbodan dan her şey beklenir. 1 0 Yanıtla
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