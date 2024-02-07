İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin ikiz bebeklerinden güzel haber - Son Dakika
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İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin ikiz bebeklerinden güzel haber

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli\'nin ikiz bebeklerinden güzel haber

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çiftinin ikiz bebeklerinden biri, kalbindeki rahatsızlık nedeniyle ameliyat oldu. Ancak günler süren tedavinin ardından bebek taburcu edildi ve annesi Yasemin Şefkatli tarafından sevinçle paylaşıldı.

07.02.2024 13:34  Güncelleme: 14:16
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2021 yılında nikah masasına oturan İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çifti, 20 Ocak'ta ikiz bebeklerini kucağına aldı. Bebeklerden biri 3 günlükken kalbindeki rahatsızlıktan dolayı ameliyat oldu. Günlerdir hastanede tedavi gören bebekten güzel haber geldi.

"AŞKLARIM ELLERİNİZ HİÇ AYRILMASIN"

Günler önce oğlu Sinan Emir ile taburcu olan Yasemin Şefkatli, diğer çocuğunu tedavisi için hastanede bırakmıştı. Oğlunu emzirmek için sık sık hastaneye giden Şefkatli, bugün yaptığı paylaşımda bebeğinin taburcu olduğunun müjdesini verdi. İkizlerinin birbirinin elini tuttuğu bir kareyi yayınlayan Yasemin Şefkatli, "Aşklarım elleriniz hiç ayrılmasın. Ayeliko evine geldi" ifadelerini kullandı.

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin 3 günlükken ameliyat olan bebeği taburcu oldu
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin 3 günlükken ameliyat olan bebeği taburcu oldu
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin 3 günlükken ameliyat olan bebeği taburcu oldu
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin 3 günlükken ameliyat olan bebeği taburcu oldu
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin 3 günlükken ameliyat olan bebeği taburcu oldu

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Yasemin Şefkatli, İdo Tatlıses, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin ikiz bebeklerinden güzel haber - Son Dakika


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