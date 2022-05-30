İdolüm Ajda Pekkan - Son Dakika
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İdolüm Ajda Pekkan

30.05.2022 22:51
İdolüm Ajda Pekkan

Farklı ve renkli tarzıyla dikkat çeken 'Rap müziğin Prensesi' Melisa Taç,  kısa sürede büyük beğeni toplayan 'Pembe Rolex' şarkısıyla bu yazın hit parçalarından olmaya aday görünüyor.

Aranjörlüğünü Murat Yaprak'ın yaptığı parçanın söz ve müziği Görkem Özçelik'e ait. Yönetmen koltuğunda Emre Alev'in oturduğu klipte güzel şarkıcı Melisa Taç, canlı renkteki kıyafetleri ve performansıyla dinleyicilerden tam not aldı. Hareketli kıpır kıpır bir yaz şarkısı olan Pembe Rolex, tüm beachlerde şimdiden rüzgar gibi esmeye başladı.

SÜPERSTAR İLHAM KAYNAĞIM

Küçüklüğünden beri koyu bir Ajda Pekkan hayranı olduğunu belirten genç şarkıcı, "Ajda Pekkan'a hayranlığım çok büyük. Avrupai görünümü, kendine güveni, yenilikçi tarzı, mesleğine olan saygısı ve disiplinine her zaman hayranlık duydum. Geçmişten bugüne kadar yaptığı tüm şarkılar severek dinliyorum. Türkiye'nin Süperstarı Ajda Pekkan benim ilham kaynağım diyebilirim. Onu kariyerimde İdol olarak görüyorum" dedi.

Melisa Taç'ın Pembe Rolex, Eva Records etiketiyle tüm dijital platformlarda.

İdolüm Ajda Pekkan
İdolüm Ajda Pekkan
İdolüm Ajda Pekkan

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Kaynak: Snob Magazin

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Ajda Pekkan, Yönetmen, Rolex, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İdolüm Ajda Pekkan - Son Dakika


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