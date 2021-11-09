Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre; Yakın zamanda ekranlara veda eden 'Baht Oyunu' dizisiyle dikkatleri çeken genç oyuncu İdris Nebi Taşkan, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda görüntülendi.

Kucağına aldığı köpeği ve yakın arkadaşı işletmeci Kenan Çankaya ile görüntülenen Taşkan, Kıvanç Tatlıtuğ'a benzemeye çalıştığı şeklindeki iddialara yanıt verdi.

24 yaşındaki oyuncu, görüntüsünün Kıvanç Tatlıtuğ'a benzemesi için özel bir çaba göstermediğini söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

"BENZETENLER OLUYOR"

"Evet beni Kıvanç abiye benzetenler oluyor, ancak insan insana tabii ki benzer. Özellikle benzeme gibi bir çaba değil tabii bu. Kıvanç Tatlıtuğ'a tipim benzemesin kariyerim benzesin, başka ne isteyebilirim ki?"

Taşkan ayrıca çocukluğundan beri basketbol oynadığını ve son dönemde bir spor salonunda gününün büyük bölümünü boks yaparak geçirdiğini de anlattı.

"BOKS ZİNDE TUTUYOR"

Genç oyuncu, boksun şiddet sporu olarak görülmesine ise tepki gösterip şöyle devam etti: "Boks beni bedenen ve zihnen zinde tutuyor. Orada birbirimizi dövmüyoruz ki, spor yapıyoruz..."

"İsteyen herkesle ringde karşılaşırım, isteyen kardeşlerime arkadaşlarıma öğretebilir, yardımcı da olurum. Yeter ki sporun herhangi bir dalına merak salsın gençlerimiz..."

"Sokakta adam dövmek için boks öğrenilmez. Ben mahalle kültürüyle adabıyla büyüdüm, büyüğümüze saygımız, küçüklerimize sevgimizi eksik etmiyoruz."

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Zorlu AVM'de görüntülenen Taşkan, "Yakın zamanda ringlerde olacağım. Profesyonel olarak bir boks maçında yer alacağım. Hazırlıklara başladık, çok heyecanlıyım" açıklamasında bulunmuştu.