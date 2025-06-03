İEÜ Mezunları Defileyle Taçlandırdı - Son Dakika
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İEÜ Mezunları Defileyle Taçlandırdı

İEÜ Mezunları Defileyle Taçlandırdı
03.06.2025 11:20
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İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencileri, kültürel mirası yansıtan koleksiyonlarıyla mezuniyet defilesi düzenledi.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi son sınıf öğrencileri, eğitim yolculuklarını unutulmaz bir defile ve sergiyle tamamladı. Tekstil ve Moda Tasarımı bölümünü bitiren 12 öğrencinin hazırladığı 60 parçadan oluşan özel koleksiyon, muhteşem bir defile ile izleyicilerin beğenisine sunuldu. Anadolu, Mezopotamya, Roma, Hititler ve Osmanlı Devleti gibi medeniyetlerin kültürel mirasını modaya yansıtan gençler, geceye damgasını vurarak seyircilerden büyük alkış aldı.

Defilenin organizasyonunu üstlenen Rönesans Model Ajans, etkinliği kusursuz yöneterek görsel bir şölen sundu. Mimarlık, Endüstriyel Tasarım, Görsel İletişim Tasarımı, İçmimarlık ve Çevre Tasarımı bölümlerinden mezun olan öğrencilerin 200'ü aşkın projesinin yer aldığı sergi de ziyaretçilerden tam not aldı. İzmir Ekonomili gençler, yapay zekadan da yararlanarak hazırladıkları sürdürülebilir ve yenilikçi çalışmalarıyla fark oluşturdu.

Dijital katalog hazırlandı

İEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi'nin büyük heyecana sahne olan 'Mezuniyet Sergisi ve Defilesi', kampüsteki amfitiyatroda gerçekleşti. Gençlerin büyük titizlikle hayata geçirdiği projeler, dijital bir katalog haline de getirilerek fakültenin web sitesinde sunuldu.

Katalogda, projelerin iki ve üç boyutlu görsellerine, videolarına yer verildi. Defileye; Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar, Ege Giyim Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Akçakaya, İEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Levent Eren, İEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Tevfik Balcıoğlu, dekanlar, bölüm başkanları, farklı üniversitelerden akademisyenler, sektör temsilcileri, davetliler ve aileler katıldı.

"Topluma katkı sağlayan projeler ürettik"

İEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Yazgan Bulgun, fakülte olarak 20 yılı geride bırakmanın gururunu yaşadıklarını ve şimdiye dek yaklaşık 3 bin genci mezun ettiklerini söyledi. Prof. Dr. Bulgun, "20 yıl boyunca öğrencilerimiz, mezunlarımız ve dış paydaşlarımızla birlikte kente ve topluma katkı sağlayan çok sayıda projeye imza attık. Bunda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bu destekler olmasa, fakülte olarak bu kadar başarılı bir noktaya gelemezdik. Bu yıl mezun olacak 200 öğrencimiz, hazırladıkları projelerle ne kadar iyi eğitim aldıklarını bir kez daha kanıtladı. Yeni tasarım etiği ile kültürel mirası yeniden yorumlayan öğrencilerimiz, bizlere muhteşem bir defilede, birbirinden şık tasarımları keyifle izleme fırsatı sundu. Tüm mezunlarımızı kutluyor, çalışma hayatında onlara başarılar diliyorum" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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