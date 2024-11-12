''İffet'' filminin Cemil'i Faruk Peker yıllar sonra ortaya çıktı - Son Dakika
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''İffet'' filminin Cemil'i Faruk Peker yıllar sonra ortaya çıktı

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Yeşilçam'ın unutulmaz filmi ''İffet''te ''Cemil'' karakterine hayat veren Faruk Peker yıllar sonra ortaya çıktı. Müjde Ar ile birlikte rol aldığı filmdeki ''Araba camı sahnesi'' ile açıklamalarıyla ses getiren Peker'in son hali büyük şaşkınlık yarattı.

12.11.2024 13:19  Güncelleme: 13:26
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Yönetmenliğini Kartal Tibet'in üstlendiği, senaryosunu ise Yavuz Turgul'un kaleme aldığı 1982 yapımı 'İffet' filminde hayat verdiği 'Cemil' karakteriyle hafızalara kazınan Faruk Peker'in son hali şaşırttı.

'İffet' filminin Cemil'i Faruk Peker yıllar sonra ortaya çıktı

"ÖYLE BİR ŞEY YAPACAĞIZ Kİ 50 SENE KONUŞULACAK"

Faruk Peker, 'İffet' filminde Müjde Ar ile çektiği 'Araba camı sahnesi'yle ilgili şöyle konuşmuştu; "Sabah 08.00 Belgrad Ormanı'ndayız. Rahmetli Kartal Ağabey dedi ki, 'Faruk öyle bir şey yapacağız ki, 50 sene konuşulacak'. Taşı 50 seneye attı. Ben de yeni yetmeyim, 25 yaşındayım. 'Nasıl olacak ağabey?' dedim. Ahmet Sezerel de asistanı. Daha Müjde sete gelmemişti. Hemen provayı yaptık."

'İffet' filminin Cemil'i Faruk Peker yıllar sonra ortaya çıktı

"MÜJDE AR'IN SAHNEDEN HABERİ YOKTU"

Müjde Ar'ın sahneden habersiz olduğunu da ifade eden Peker "Müjde'nin ne dediğini açıkça söylemem, yayınlayamazsın çünkü. İlk yorumundan sonra kahkahalarla güldük" demişti.

\'\'İffet\'\' filminin Cemil\'i Faruk Peker yıllar sonra ortaya çıktı

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Son Dakika Magazin ''İffet'' filminin Cemil'i Faruk Peker yıllar sonra ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Özgür Çelik:
    ergenligimizde çok emeginiz geçti hakkınızı helal edin. 18 0 Yanıtla
  • Muhamad Faeze:
    Polise haber verin 5 0 Yanıtla
  • Emin Erol:
    Ben biliyorum ne dediğini müjde nin 1 4 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    boş adam 1 4 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN:
    Ne filmdi ama 2 0 Yanıtla
  • Mustafa Çakır:
    Arka kapıdan zorluyordu. 0 0 Yanıtla
  • Ahmet Özdoğan:
    ön kapı varken neden arka kapıdan giriyorsun demişti:) 0 0 Yanıtla
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