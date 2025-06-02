Iğdır Üniversitesi, mezuniyet töreninde planlanan Aleyna Tilki konserini iptal etti

Üniversitelerde mezuniyet heyecanı başlarken, Iğdır Üniversitesi'nin 3 Haziran'da gerçekleştireceği "2024-2025 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni" kapsamında sahne alacağı duyurulan Aleyna Tilki konseri iptal edildi. Üniversite yönetimi, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, konserin yapılmayacağını ancak mezuniyet töreniyle ilgili herhangi bir değişiklik olmadığını bildirdi.

Aleyna Tilki'nin sahne alacağı duyurulduğu andan itibaren bazı sosyal medya kullanıcılarının tepki gösterdiği görülürken, konser iptaliyle ilgili kararın bu tepkilerin ardından geldiği öne sürüldü. Öte yandan üniversite yönetimi, konser iptaline ilişkin gerekçeye dair ayrıntılı bir açıklama yapmadı. Öğrencilerin mezuniyet töreni hazırlıkları ise planlandığı şekilde devam ediyor.