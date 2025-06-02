Iğdır Üniversitesi, mezuniyet töreninde planlanan Aleyna Tilki konserini iptal etti - Son Dakika
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Iğdır Üniversitesi, mezuniyet töreninde planlanan Aleyna Tilki konserini iptal etti

Iğdır Üniversitesi, mezuniyet töreninde planlanan Aleyna Tilki konserini iptal etti
02.06.2025 09:45
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Iğdır Üniversitesi, mezuniyet töreninde sahne alması planlanan Aleyna Tilki konserini iptal etti. Kararın, sosyal medyada gelen tepkiler sonrası alındığı iddia edildi. Mezuniyet programı ise değişmeden uygulanacak.

Üniversitelerde mezuniyet heyecanı başlarken, Iğdır Üniversitesi'nin 3 Haziran'da gerçekleştireceği "2024-2025 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni" kapsamında sahne alacağı duyurulan Aleyna Tilki konseri iptal edildi. Üniversite yönetimi, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, konserin yapılmayacağını ancak mezuniyet töreniyle ilgili herhangi bir değişiklik olmadığını bildirdi.

Iğdır Üniversitesi, mezuniyet töreninde planlanan Aleyna Tilki konserini iptal etti

Aleyna Tilki'nin sahne alacağı duyurulduğu andan itibaren bazı sosyal medya kullanıcılarının tepki gösterdiği görülürken, konser iptaliyle ilgili kararın bu tepkilerin ardından geldiği öne sürüldü. Öte yandan üniversite yönetimi, konser iptaline ilişkin gerekçeye dair ayrıntılı bir açıklama yapmadı. Öğrencilerin mezuniyet töreni hazırlıkları ise planlandığı şekilde devam ediyor.

Iğdır Üniversitesi, Sosyal Medya, Aleyna Tilki, Magazin, Medya, Son Dakika

Son Dakika Magazin Iğdır Üniversitesi, mezuniyet töreninde planlanan Aleyna Tilki konserini iptal etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Serkan Basar:
    Olumlu Bir Hareket Daha Kaliteli ve halkta iyi bir imajı olan sanatçı çıkarmalılar sahneye 89 7 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    Bu kızın kime hitap ediyor ne söylüyor Allah aşkına .birde dünyanın parası ödeniyor 47 6 Yanıtla
  • Serhat Dursun:
    Bunlara verilen paraları fakire fukaraya dağıtsalar ortada fakir kalmaz. 27 1 Yanıtla
  • erkan zengin:
    Başka birini bulun bu kimdir vizyonsuz 24 2 Yanıtla
  • Kemal:
    o üniversite sonuçta bu hataya düşmüştür! 16 3 Yanıtla
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