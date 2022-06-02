İhanet Şoku! Fena Yakalandı - Son Dakika
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İhanet Şoku! Fena Yakalandı

02.06.2022 10:51
İhanet Şoku! Fena Yakalandı

Barcelona'nın yıldızı Gerard Pique ile müzik dünyasının yıldız ismi Shakira'nın ayrılık kararı aldığı açıklandı. Shakira'nın, Pique'yi kendisini aldatırken yakaladığı iddia edildi. İşte detaylar...

İspanyol basını, birliktelikleriyle sık sık gündeme gelen Shakira ile Gerrard Pique'nin ayrılma aşamasına geldiğini yazdı. Nedeni ise Pique'nin Shakira'yı aldatması.

"BEN MASUMUM"

İspanyol El Periodico'nun iddiasına göre Gerard Pique, Shakira'yı aldattı. Shakira eve geldiği sırada Gerard Pique'yi başka bir kadınla yakaladı. Pique 'Ben masumum' diyerek kendisini savunsa da, Kolombiyalı şarkıcı buna inanmadı. Pique ise Barcelona'daki eski dairesine taşındı.

SEVGİLİSİYLE PAYLAŞIM YAPMIYOR

İkilinin ilişkilerinde bir problem yaşandığı kaydedilirken; daha önce Pique'yi sık sık Instagram'daki sosyal medya hesabından paylaşan Shakira, 21 Mart'tan bu yana sevgilisi ile ilgili herhangi bir şey paylaşmadı.

"EVLİLİK BENİ KORKUTUYOR"

Shakira, "Planet Weird" podcast'inde evlilik fikrinin kendisini korkuttuğunu söyleyerek "Bu yasak meyve gibi, onu dikkatli tutmayı tercih ediyorum ve davranışlarına bağlı olarak her şeyin mümkün olduğuna inanıyorum" demişti.

Shakira ile Pique'nin Sasha ve Milan adında 2 çocuğu bulunuyor.

SHAKİRA KİMDİR?

Shakira Isabel Mebarak Ripoll (d. 2 Şubat 1977, Barranquilla), 16 Grammy Ödülü sahibi Lübnan asıllı Kolombiyalı şarkıcı, söz yazarı, dansçı ve oyuncudur. 90'lı yılların sonlarına doğru büyük bir patlama yapan Latin pop ve Latin rock müzik furyasındaki en önemli isimlerden biridir.

Özellikle yarı Arap yarı Latin figürü danslarıyla insanların beğenisini toplamıştır. Aynı zamanda beste de yapan sanatçı 3kez Grammy, 13 kez Latin Grammy, 14 kez Billboard Latin Müzik Ödülü kazanmıştır.

Shakira, 2011 yılından bu yana Pique ilk aşk yaşıyor. Çiftin bu birliktelikten 2 çocuğu bulunuyor.

İhanet Şoku! Fena Yakalandı
İhanet Şoku! Fena Yakalandı
İhanet Şoku! Fena Yakalandı

YORUMLAR
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Shakira ve Pique ayrılıyor mu? İhanet iddiası bomba etkisi yarattı Shakira ve Pique ayrılıyor mu? İhanet iddiası bomba etkisi yarattı Barcelona'nın Pique'ye ödemesi gereken miktar şaşırttı! İki taraf da orta yol arayışında Barcelona'nın Pique'ye ödemesi gereken miktar şaşırttı! İki taraf da orta yol arayışında
Kaynak: Snob Magazin

Barcelona, Shakira, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İhanet Şoku! Fena Yakalandı - Son Dakika


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