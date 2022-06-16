İhanet Sonrası Şok Sözler! Böyle İfşa Etti - Son Dakika
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İhanet Sonrası Şok Sözler! Böyle İfşa Etti

16.06.2022 17:21
İhanet Sonrası Şok Sözler! Böyle İfşa Etti

Barcelona'nın yıldızı Gerard Pique ile müzik dünyasının yıldız ismi Shakira'nın ayrılık kararı aldığı ortaya çıkmıştı. Ünlü futbolcu ile birlikte olduğu söylenen Onlyfans modeli Suzy Cortez açıklamasında Pique'nin kendisine attığı mesajları ifşa etti. İşte detaylar...

İspanyol basını, birliktelikleriyle sık sık gündeme gelen Shakira ile Gerrard Pique'nin ayrılma aşamasına geldiğini yazdı. Nedeni ise Pique'nin Shakira'yı aldatması.

"BEN MASUMUM"

İspanyol El Periodico'nun iddiasına göre Gerard Pique, Shakira'yı aldattı. Shakira eve geldiği sırada Gerard Pique'yi başka bir kadınla yakaladı. Pique 'Ben masumum' diyerek kendisini savunsa da, Kolombiyalı şarkıcı buna inanmadı. Pique ise Barcelona'daki eski dairesine taşındı.

"SAYGIMDAN SUSTUM"

2016 yılında 'En güzel kalçalı kadın' (Miss Bum Bum) seçilen Brezilyalı model Suzy Cortez, ünlü futbolcunun kendisine attığı bazı mesajları ifşa etti. Cortez, şimdiye kadar Shakira'ya saygısından sustuğunu ancak artık konuşmak istediğini belirtti.

"ÇIPLAK FOTOĞRAFLARIMI KISKANDIĞINI SÖYLÜYORDU"

Brezilyalı model, "Sürekli kalçalarımla ilgileniyordu. Shakira bu yaşananları hak etmedi. Brezilya'ya döndüğümde bana Avrupa'ya ne zaman döneceğimi soran mesajlar atıyordu. Attığı mesajları her gün siliyordu.

Messi'nin formasını giydiğim çıplak fotoğraflarımı kıskandığını söylüyordu. Pique, kadınları nasıl mutlu etmesi gerektiğini iyi biliyor. Bana özel bir telefon aldı, saçlarımı sarı ve kıvırcık yapmamı istedi." diye konuştu.

Shakira ile Pique'nin Sasha ve Milan adında 2 çocuğu bulunuyor.

SHAKİRA KİMDİR?

Shakira Isabel Mebarak Ripoll (d. 2 Şubat 1977, Barranquilla), 16 Grammy Ödülü sahibi Lübnan asıllı Kolombiyalı şarkıcı, söz yazarı, dansçı ve oyuncudur. 90'lı yılların sonlarına doğru büyük bir patlama yapan Latin pop ve Latin rock müzik furyasındaki en önemli isimlerden biridir.

Özellikle yarı Arap yarı Latin figürü danslarıyla insanların beğenisini toplamıştır. Aynı zamanda beste de yapan sanatçı 3kez Grammy, 13 kez Latin Grammy, 14 kez Billboard Latin Müzik Ödülü kazanmıştır.

Shakira, 2011 yılından bu yana Pique ilk aşk yaşıyor. Çiftin bu birliktelikten 2 çocuğu bulunuyor.

GERARD PİQUE KİMDİR?

Gerard Pique Bernabeu (d. 2 Şubat 1987, Barselona), defans mevkiinde forma giyen İspanyol futbolcudur. La Liga ekiplerinden Barcelona'da forma giymektedir. Piqué, dünyanın en iyi savunucularından biri olarak kabul edilir.

İhanet Sonrası Şok Sözler! Böyle İfşa Etti
İhanet Sonrası Şok Sözler! Böyle İfşa Etti
İhanet Sonrası Şok Sözler! Böyle İfşa Etti

YORUMLAR
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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin İhanet Sonrası Şok Sözler! Böyle İfşa Etti - Son Dakika

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