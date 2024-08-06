Nihat Doğan, ihanetinin bedelini evlat hasretiyle ödüyor

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İranlı eşi Arezoo Gharlar ile ihanet nedeniyle boşandığı iddia edilen Nihat Doğan, konuk olduğu bi programda evliliğinin bitme nedenini açıklayıp ve hatalarından bahsederek, şaşırtıcı açıklamalarda bulunmuştu. Şimdilerde ise şarkıcı Nihat Doğan, bekar hayatından bahsederek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

EVLİLİKLERİ 2 YIL SÜRDÜ

Arkadaş ortamında tanıştıktan sonra bir yıl aşk yaşayan ve bu ilişkilerini 2022 yılında evlilikle taçlandıran Arzu Gharlar-Nihat Doğan çiftinin, 2023 yılında Badıkan adını verdikleri bir evlatları dünyaya gelmişti. Ancak ikilinin mutluluğu uzun sürmemiş; Arzu Gharlar ile Nihat Doğan geçtiğimiz aylarda boşanmıştı.

AYRILIK NEDENİ: İHANET

Gharlar, ortaya atılan 'ihanet' iddialarının ardından sosyal medya hesabından çok şaşırtan ayrılık sebebini açıklayarak şu ifadeleri kullanmıştı: "Evet arkadaşlar, ayrılma sebebimiz budur. 4 yıl bir ilişkimiz oldu, 2 yıl sevgiliydik. Aile kurmayı istedik. Nihat Doğan hep çocuk istedi sonra evlenmeye karar aldık. Evlendikten sonra çok şeyler ortaya çıkmaya başladı ve her şey ters olmaya başladı. Yuvamı kurmak için sürekli kendimi kandırıyordum ama bir süre sonra çok şeylerden şüphelenmeye başladım. Eşimin telefonunu alıp araştırmaya başladım. Hiç beklemediğim şeyler gördüm. Birçok kadınla ilişkisi var. Ve bu ilişkiyi sonlandırma kararı aldım."

EVLADINA HASRET KALDI

Nihat Doğan, önceki gün hisse ortağı olduğu bir hamburgercinin Sefaköy'deki açılışına katıldı. Ünlü isim, açılışta gazetecilerle bir araya gelmeyi de ihmal etmedi. Bekarlık hakkında konuşan şarkıcı, "Bekarlık zor gidiyor. Evlattan ayrı kaldık ayrılıktan sonra ama Allah'tan haftada bir gün kalıyor benimle. Evlat bambaşka bir şey. Annem hep söylerdi bir evladın olsun diye" dedi.

"YÜKÜMLÜLÜĞÜ ÜZERİME ALIYORUM"

"Çok seviyorum oğlumu, dün de 40 derece ateş ile hastaneye götürdük. İyi şükür şu an" ifadelerini kullanan Doğan, duygulanarak şöyle devam etti: "İyi bir babayım ama iyi bir eş olamadım. Yükümlülüğü üstüme alıyorum. Artık kendim için çalışmıyorum, artık her şey evladım için. 13 yaşında yetim kaldım ben, o yaştan beri çalışıyorum. Kendi yapamadıklarım ne varsa oğluma onu yaşatmak istiyorum. Acabalar ile yaşamasın. En güzel yaşamı ona sunmak için gece gündüz çalışıyoruz."