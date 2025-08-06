İhanetin bedeli ağır oldu! Yağmur ve Sabri Sarıoğlu boşanma kararı aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Magazin

İhanetin bedeli ağır oldu! Yağmur ve Sabri Sarıoğlu boşanma kararı aldı

İhanetin bedeli ağır oldu! Yağmur ve Sabri Sarıoğlu boşanma kararı aldı
06.08.2025 13:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Magazin kulislerinde konuşulan iddialar, Sarıoğlu çiftinin evliliğinde son perdeye işaret ediyor. Genç bir kadınla yaşadığı yasak aşkla gündeme gelen Sabri Sarıoğlu, özel hayatında fırtınalı günler yaşıyor. Kürtaj iddialarıyla derinleşen krizin ardından, eşi Yağmur Sarıoğlu ihaneti affetmedi. Çocukları için evliliği sürdürmek isteyen Sarıoğlu, eşinin kararlı tutumu karşısında boşanmayı kabul etti.

Galatasaray'ın efsane futbolcularından Sabri Sarıoğlu, geçtiğimiz ay özel hayatına dair gündeme gelen çarpıcı iddiaların ardından eşi Yağmur Sarıoğlu ile anlaşmalı boşanma kararı aldı. Sarıoğlu, üç çocukları olması sebebiyle boşanma kararına ilk etapta sıcak bakmadı. Ancak kamuoyunu sarsan olayların ardından, eşi Yağmur Sarıoğlu'nun ısrarı üzerine 15 yıllık evliliği sonlandırmayı kabul etti.

ORTAYA ÇIKAN YASAK İLİŞKİ BOŞANMANIN FİTİLİNİ ATEŞLEDİ

Temmuz ayında ortaya atılan iddialara göre Sabri Sarıoğlu, spor salonunda tanıştığı genç bir kadınla ilişki yaşamaya başladı. Bu ilişki, Sarıoğlu'nun çalıştırdığı takımın kamp dönemlerinde ve farklı otellerde süregeldi. İkilinin buluşmaları, bir otel çalışanının Yağmur Sarıoğlu'na bilgi vermesiyle ifşa oldu.

İhanetin bedeli ağır oldu! Yağmur ve Sabri Sarıoğlu boşanma kararı aldı

BOŞANMA KARARI ARTIK KESİNLEŞTİ

Olayların basına yansıması ve adli sürecin başlamasıyla birlikte çiftin evliliği ciddi şekilde sarsıldı. Üç çocukları olduğu için boşanmayı istemeyen Sabri Sarıoğlu, yaşanan gelişmelerin ardından geri adım attı. Yağmur Sarıoğlu'nun kararlılığı ve ilişkideki güvenin tamamen sarsılması, ayrılık kararını kaçınılmaz hale getirdi.

Çiftin önümüzdeki haftalarda İstanbul Aile Mahkemesi'nde anlaşmalı olarak boşanması bekleniyor.

Sabri Sarıoğlu, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İhanetin bedeli ağır oldu! Yağmur ve Sabri Sarıoğlu boşanma kararı aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • 5130387:
    icardiye özenmistir hes pislikde gs cikiyo nasilsa 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı
“Sakin olun saldırmaz“ dedi, saniyeler sonra kabusu yaşadı "Sakin olun saldırmaz" dedi, saniyeler sonra kabusu yaşadı
80 milyon yıllık doğa harikası lav sütunlarına 8 yılda 2 milyon ziyaretçi 80 milyon yıllık doğa harikası lav sütunlarına 8 yılda 2 milyon ziyaretçi
Dünya yıldızı geliyor Fenerbahçe’den Galatasaray’a tarihi transfer çalımı Dünya yıldızı geliyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı
Xabi Alonso’nun Arda Güler kararı Real Madrid’i karıştırdı Xabi Alonso'nun Arda Güler kararı Real Madrid'i karıştırdı
Bir dönem ekranların aranan yüzüydü: Son halini görenler büyük şaşkınlık yaşadı Bir dönem ekranların aranan yüzüydü: Son halini görenler büyük şaşkınlık yaşadı
Merkez Bankası açıkladı: Türk Lirası Temmuzda değer kaybetti Merkez Bankası açıkladı: Türk Lirası Temmuzda değer kaybetti
Mahalledeki kadınlara musallat olan sapığın uygunsuz halleri kamerada Mahalledeki kadınlara musallat olan sapığın uygunsuz halleri kamerada
Sahte e-imza çetesinin lideri, öğrencisini başkalarının yerine sınava sokmuş Sahte e-imza çetesinin lideri, öğrencisini başkalarının yerine sınava sokmuş
1.5 milyona sıfır araç aldı, trafikte frenleri tutmadı 1.5 milyona sıfır araç aldı, trafikte frenleri tutmadı
Haluk Bilginer ile Feyyaz Yiğit aynı projede Haluk Bilginer ile Feyyaz Yiğit aynı projede

13:12
Çetenin sır küpü “Müptezel“ her önüne gelene sahte diploma dağıtmış
Çetenin sır küpü! "Müptezel" her önüne gelene sahte diploma dağıtmış
12:26
Çalışanları izne çıkaran patron kardeşler fabrikayı boşaltıp ortadan kayboldu
Çalışanları izne çıkaran patron kardeşler fabrikayı boşaltıp ortadan kayboldu
12:05
Dünyayı titreten hastalık ’Et yiyen bakteri virüsü’ Türkiye’de de görüldü ama vaka yok
Dünyayı titreten hastalık! 'Et yiyen bakteri virüsü' Türkiye'de de görüldü ama vaka yok
11:41
Meclis personeli Saliha Akkaş cinayetinde yeni detaylar
Meclis personeli Saliha Akkaş cinayetinde yeni detaylar
16:40
Sinan Akçıl Ece Erken’i çabuk unuttu VIP minibüsünde görüntülendi
Sinan Akçıl Ece Erken'i çabuk unuttu! VIP minibüsünde görüntülendi
16:37
Odunluk olarak kullanılan yapı 6 asırlık ibadethane çıktı
Odunluk olarak kullanılan yapı 6 asırlık ibadethane çıktı
16:27
ABD’li bankalardan Türkiye için enflasyon tahmini: Düşüş sinyali ama riskler sürüyor
ABD'li bankalardan Türkiye için enflasyon tahmini: Düşüş sinyali ama riskler sürüyor
16:26
Abdurrahman Tutdere’nin göreve iadesine CHP’den ilk yorum
Abdurrahman Tutdere'nin göreve iadesine CHP'den ilk yorum
16:19
Balkondaki tartışma kanlı bitti: 2 ölü
Balkondaki tartışma kanlı bitti: 2 ölü
16:17
Galatasaraylı taraftarlar, Kerem Aktürkoğlu’nun formasını yaktı
Galatasaraylı taraftarlar, Kerem Aktürkoğlu'nun formasını yaktı
16:11
Yeni evli çifti kaza ayırdı
Yeni evli çifti kaza ayırdı
16:09
İran’da aşırı sıcaklar nedeniyle 20 eyalette kamu kurumları tatil edildi
İran'da aşırı sıcaklar nedeniyle 20 eyalette kamu kurumları tatil edildi
16:04
Otomotivde ihracat rekoru kırıldı Temmuzda 3,8 milyar dolarlık satış yapıldı
Otomotivde ihracat rekoru kırıldı! Temmuzda 3,8 milyar dolarlık satış yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2025 13:50:36. #7.11#
SON DAKİKA: İhanetin bedeli ağır oldu! Yağmur ve Sabri Sarıoğlu boşanma kararı aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.