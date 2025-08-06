İhanetin bedeli ağır oldu! Yağmur ve Sabri Sarıoğlu boşanma kararı aldı

Galatasaray'ın efsane futbolcularından Sabri Sarıoğlu, geçtiğimiz ay özel hayatına dair gündeme gelen çarpıcı iddiaların ardından eşi Yağmur Sarıoğlu ile anlaşmalı boşanma kararı aldı. Sarıoğlu, üç çocukları olması sebebiyle boşanma kararına ilk etapta sıcak bakmadı. Ancak kamuoyunu sarsan olayların ardından, eşi Yağmur Sarıoğlu'nun ısrarı üzerine 15 yıllık evliliği sonlandırmayı kabul etti.

ORTAYA ÇIKAN YASAK İLİŞKİ BOŞANMANIN FİTİLİNİ ATEŞLEDİ

Temmuz ayında ortaya atılan iddialara göre Sabri Sarıoğlu, spor salonunda tanıştığı genç bir kadınla ilişki yaşamaya başladı. Bu ilişki, Sarıoğlu'nun çalıştırdığı takımın kamp dönemlerinde ve farklı otellerde süregeldi. İkilinin buluşmaları, bir otel çalışanının Yağmur Sarıoğlu'na bilgi vermesiyle ifşa oldu.

BOŞANMA KARARI ARTIK KESİNLEŞTİ

Olayların basına yansıması ve adli sürecin başlamasıyla birlikte çiftin evliliği ciddi şekilde sarsıldı. Üç çocukları olduğu için boşanmayı istemeyen Sabri Sarıoğlu, yaşanan gelişmelerin ardından geri adım attı. Yağmur Sarıoğlu'nun kararlılığı ve ilişkideki güvenin tamamen sarsılması, ayrılık kararını kaçınılmaz hale getirdi.

Çiftin önümüzdeki haftalarda İstanbul Aile Mahkemesi'nde anlaşmalı olarak boşanması bekleniyor.