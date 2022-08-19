7 ay önce oğlunu kucağına alan Bengü siyah mayosuyla havuza girdi, son hali hayranlarını şaşırttı! - Son Dakika
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7 ay önce oğlunu kucağına alan Bengü siyah mayosuyla havuza girdi, son hali hayranlarını şaşırttı!

19.08.2022 21:56

İş insanı Selim Selimoğlu ile 2018 yılında evlendikten sonra 2019'da kızını kucağına alan Bengü, 7 an önce de oğlu Selim'i doğurdu. Uzun zaman sonra ilk kez mayo ile görüntülenen Bengü'nün son halini gören hayranları, "Bu ne fitlik", "Doğum yapan sen değil miydin?", "İnanmıyoruz" gibi yorumlar yaptı.

'Gelen Seni Soruyor', 'Kuzum', 'Sığamıyorum', 'Korkma Kalbim' şarkılarıyla hafızalara kazınan ünlü şarkıcı Bengü, iş insanı Selim Selimoğlu ile 2018 yılında nikah masasına oturdu. Zeynep adını verdikleri kızlarını 2019'da kucağına alarak ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşayan ünlü çift, geçen yıl kasım ayında da ikinci çocukları Selim'i kucaklarına aldı.

SON HALİ AĞIZLARI AÇIK BIRAKTI

Selim Selimoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren şarkıcı, hem özel hayatı hem kariyeriyle sık sık adından söz ettirdi. Şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündem olan Bengü, ailesi ile çıktığı tatilden yaptığı paylaşımla ağızları açık bıraktı. 7 ay önce anne olan şarkıcı, siyah mayosu ile objektif karşısına geçti ve fit haliyle dikkat çekti.

İşte Bengü'nün son hali:

7 ay önce doğum yapan Bengü siyah mayosuyla havuza girdi, kimse son haline inanamadı
7 ay önce doğum yapan Bengü siyah mayosuyla havuza girdi, kimse son haline inanamadı
7 ay önce doğum yapan Bengü siyah mayosuyla havuza girdi, kimse son haline inanamadı
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Kaynak: Snob Magazin

Selim Selimoğlu, Bengü, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 7 ay önce oğlunu kucağına alan Bengü siyah mayosuyla havuza girdi, son hali hayranlarını şaşırttı! - Son Dakika

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SON DAKİKA: 7 ay önce oğlunu kucağına alan Bengü siyah mayosuyla havuza girdi, son hali hayranlarını şaşırttı! - Son Dakika
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