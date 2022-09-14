Yeni Sevgilisiyle El Ele Görüntülendi - Son Dakika
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Yeni Sevgilisiyle El Ele Görüntülendi

14.09.2022 23:09
Yeni Sevgilisiyle El Ele Görüntülendi

İki hafta önce Selin Ciğerci ile ikinci kez boşanan Gökhan Çıra, yeni bir aşka yelken açtı. Çıra, yeni sevgilisiyle Bebek'te el ele görüntülendi. İşte detaylar...

2019'da nikah masasına oturan fenomen Selin Ciğerci ve futbolcu Gökhan Çıra, geçtiğimiz yıl eylül ayında sürpriz bir şekilde boşandı. Ayrılığa fazla dayanamayan çift, 16 Mayıs'ta ikinci kez nikah masasına oturdu. Ancak çiftin mutluluğu yine kısa sürdü ve evliliklerini ikinci kez bitirdi.

İkinci kez evlendikten kısa bir süre sonra ayrılık kararı alan çift, adli tatilin sona ermesiyle resmi olarak boşandı.

Yeni Sevgilisiyle El Ele Görüntülendi

SEVGİLİSİYLE SARMAŞ DOLAŞ

Selin Ciğerci'yi çabuk unutan Gökhan Çıra, yeni bir aşka yelken açtı.

Gökhan Çıra, yeni sevgilisiyle ilk kez Bebek'te el ele görüntülendi.

SORULAR YANITSIZ KALDI

Çift, özel hayat sorularını yanıtsız bıraktı.

Çıra'nın sevgilisinin fenomen Sedef Bekiroğlu olduğu iddia edildi.

Instagram'da 1,2 milyon takipçisi bulunan Çıra, yeni sevgilisine sarıldığı bir fotoğrafı da yayınladı.

Yeni Sevgilisiyle El Ele Görüntülendi

SELİN CİĞERCİ İLE GÖKHAN ÇIRA NEDEN BOŞANMIŞTI?

Selin Ciğerci, 2019 yılında evlendiği Gökhan Çıra'dan Eylül 2021'de boşandı.

Gökhan Çıra eşinden severek boşandığını söyleyerek "Neden boşandınız?" sorusuna şu yanıtı vermişti:

"Severek boşandık. Biz sürekli iş, ev her yerde beraberiz. Aşırı kıskançlık girdi işin içine. Dostça ayrıldık. Ben başlarda o sonlarda çok kıskançtı. Düşman değiliz. İşte konuşuyoruz. Yeni olduğu için çok zor değil ama ileride zor olabilir. Boşanınca annem beni eve almadı. Kısmet. Belki tekrar evleniriz. Her şeyin hayırlısı."

Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra geçtiğimiz aylarda ilişkilerine bir şans daha verdiğini duyurmuştu. Ancak ikili 2022'de ikinci kez boşandı.

GÖKHAN ÇIRA KİMDİR?

Gökhan Çıra (d. 16 Şubat 1996), Türk eski futbolcu ve iş insanı.

Gökhan Çıra, 2014 yılında cinsiyet değiştiren şarkıcı ve İnternet fenomeni olan Selin Ciğerci ile 28 Ekim 2019 tarihinde evlenmiştir. 10 Eylül 2021 tarihinde çeşitli fikir ayrılıklarının oldukları gerekçesiyle anlaşmalı olarak boşanmışlardır. 5 Ocak 2022'de çıkan haberlerde Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra'nın barıştığı bildirildi. Çift, 16 Mayıs 2022 tarihinde yeniden evlendi. Aynı yıl ikinci kez boşandılar.

YORUMLAR
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Geçtiğimiz haftalarda Selin Ciğerci'yle 2. kez boşanan Gökhan Çıra, yeni sevgili buldu Geçtiğimiz haftalarda Selin Ciğerci'yle 2. kez boşanan Gökhan Çıra, yeni sevgili buldu Selin Ciğerci ile boşanan futbolcu Gökhan Çıra, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı! Selin Ciğerci ile boşanan futbolcu Gökhan Çıra, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı!
Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Yeni Sevgilisiyle El Ele Görüntülendi - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

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