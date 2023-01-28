İki yıl evli kalan çift barıştı mı?

Snob Magazin'in haberine göre; Merve Boluğur ile Murat Dalkılıç, 2015-2017 yılları arasında evli kalmıştı. Birbirlerinin hakkında yorum yapmayan ikili, geçtiğimiz sene sosyal medya üzerinden atışmışlardı.

Boluğur, 53 gün evli kaldığı DJ Mert Aydın'la boşandıktan sonra sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ederken, Dalkılıç ise Sitare Akbaş'la ayrıldıktan sonra adı Çağla Boz'la anılıyordu.

Dalkılıç'ın sabah saatlerinde eski eşi Boluğur'un Beşiktaş'ta bulunan evinin sokağından çıkması kafaları karıştırdı. Şarkıcının, o sokakta görünmesi ve hızlı adımlarla oradan ayrılması mahalle sakinlerinin de dikkatini çıktı. Mahalle sakinlerinin, "Acaba Merve ile Murat barıştı mı?" yorumları yapmasına sebep oldu.