İlayda Şeker kızının uyku sorunu için takipçilerinden yardım istedi

Survivor 2021 sezonunda tanışarak aşklarını evliliğe taşıyan milli güreşçi İsmail Balaban ile İlayda Şeker, 2022 yılında nikâh masasına oturmuştu. Mutlu birlikteliklerini geçtiğimiz ay dünyaya gelen bebekleriyle taçlandıran çift, ebeveynlik heyecanını yaşıyor.

Yeni anne İlayda Şeker, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile takipçilerine seslendi. Kucağında Şeker, minik kızlarının uyku problemi yaşadığını belirterek takipçilerinden öneri istedi.

"ASLA UYUTMUYOR"

Videoya, "Sizce nasıl uykuya dalar" notunu düşen Şeker şu ifadeleri kullandı, "'Herkese günaydın arkadaşlar. Yardımınıza ihtiyacım var. Soruyu soruyorum; İlis hanım sabah 6'dan beri ayakta ve asla uyumuyor. Bakın saat kaç olmuş 11 mi 11.30 mu? Artık saatten bile haberim yok. Gözlerimden gördüğünüz gibi.

Kucakta uyuması gerekiyor asla yatakta uyumuyor. Tam beşiğine, yatağa koyuyorum ağlıyor. Ve dışarıda uyumak istiyor yeni modası herhalde. Asla evin içinde uyutamadım. O kadar uykusuzum ki anlatamam. Annemle beraber bakıyorum. Annem olmasa ben ne yapacakmışım bilmiyorum. O da yakından gidecek. Benim çocuğum çok muzur bir çocuk. Sürekli kucak isteyen bir çocuk.'