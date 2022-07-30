İlhan İrem'in unutulmaz şarkısını yazdığı yer park olacak - Son Dakika
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İlhan İrem'in unutulmaz şarkısını yazdığı yer park olacak

30.07.2022 12:35

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden İlhan İrem'in, "Göklerden ve denizlerden gelen Anlasana'yı bestelediğim yer" dediği Bursa Mudanya'daki Aytepe mevkiine sanatçının isminin verileceği bir park yapılacak.

İlhan İrem'in ölümü Türkiye'yi yasa boğarken, sanatçının "Müzik tarihimde milat olan, en önemli eserimi oluşturduğum sahil" dediği Aytepe mevkiinde incelemelerde bulunan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, 'Anlasana'nın doğduğu yeri 'İlhan İrem Anlasana Parkı' yapacaklarını söyledi.

"ANLASANA PARKININ YAPILMASINI İSTEMİŞTİ"

İlhan İrem'e söz verdiğini dile getiren Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, sanatçıyla son konuşmasını anlatarak şunları söyledi: "En son konuşmamız da yine bu konudaydı. Bana 'Göklere gittiğim zaman, o bahçede uyumayı isterim' demişti. Burası dışında Bursa'ya gelmek istemediğini söylemişti. Daha sonra eşiyle İstanbul'da yaşamaya karar verdiklerini ancak 'İlhan İrem Anlasana Parkı'nın yapılmasını istediğini söylemişti. Parkın proje çalışmalarına başladığımızı, en kısa zamanda biteceğini, park bitince de açılışını beraber yapmak istediğimizi anlattım. İlhan İrem'in de dediği gibi 'En ölümsüz sevgilerin, sonsuz denen göklerin, her şeyin bir sonu varsa, ayrılıkların da sonu var.' Çok kısa bir süre içerisinde burada parkımızı hayata geçirecek, İlhan İrem'e ve Mudanya'mıza yakışan, böylesine değerli bir müzisyeni hakkıyla anmamıza vesile olan bir müzik parkını hayata geçireceğiz."

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Kaynak: Magazinkolik

İlhan İrem, Mudanya, Bursa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İlhan İrem'in unutulmaz şarkısını yazdığı yer park olacak - Son Dakika

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