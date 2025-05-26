İlhan Şeşen\'in ardından sanat dünyası yasta

"Sarılınca Sana", "Ellerimde Çiçekler", "Neler Oluyor Bize" gibi şarkıları ve solisti olduğu Grup Gündoğarken ile hafızalara kazınan İlhan Şeşen'den acı haber geldi. 2023 yılında akciğer kanseri teşhisi konulan ve o tarihten bu yana tedavi gören sanatçı İlhan Şeşen, 76 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberin ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar geldi.

ATA DEMİRER

1998 yılı 3-5 kişinin geldiği stand up gösterilerim var, çömezim, kimse tanımıyor beni. Bir akşam 'İlhan Şeşen geldi' dediler. Hâla hatırımda, şapkasıyla gülümsemesiyle beni seyretmeye gelmiş usta... Hiç kimse daha beni tanımazken! Sonrası tatlı bir tanışlık Bozcaada geceleri bağlar sohbetler nasihatler... Hayatımın en zor ve en güzel yıllarının değişmez müziği nur içinde yat Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun İlhan abinin yarattıklarıyla hep vâr olacak sanatçılardan biri onun deyimiyle 'gecelerden bir gece o bir yıldızdı'

ZAFER ALGÖZ

Kıymetli şarkıcı ve besteci İlhan Şeşen'i kaybettik. Uzun süredir akciğer kanserini yenmek için uğraşıyordu…Başımız sağ olsun

IŞIN KARACA

Bir çınar daha aramızdan ayrıldı… Hoşçakal amcam… Çok yormuştu bu illet… Yattığın yer huzurla dolsun inşallah….

BÜLENT ORTAÇGİL

"Bir dostumuzu daha kaybettik"

ERCAN SAATÇİ

"Ah ve amca... Neler oluyor bize... Mekânın cennet olsun İlhan Şeşen."

HAKAN PEKER

Sevgili İlhan Şeşen ağabeyimi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Başta ailesi olmak üzere, tüm sevenlerinin ve sanat camiasının başı sağ olsun, çok kıymetli bir sanatçı ayrıldı aramızdan, çok güzel günlerimiz oldu, çok güzel anılarımız birikti, yakından tanırdım, O Türk pop müziğinin amcasıydı… mekanı cennet olsun.

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN

Yattığınız yer nur olsun İlhan Bey…. Kibarlığınız, saygınız unutulmaz… Ruhunuz şad olsun…