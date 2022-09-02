İmam hatiplilere "sapık" diyen Gülşen'in, ezanı duyunca konseri durdurduğu görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı - Son Dakika
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İmam hatiplilere "sapık" diyen Gülşen'in, ezanı duyunca konseri durdurduğu görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı

02.09.2022 09:49

İmam hatiplilere yönelik hakaretinden dolayı tutuklanan, daha sonra itiraz üzerine 'konutu terk etmemek' şartıyla tahliyesine karar verilen Gülşen'in temmuz ayında verdiği konseri sırasında ezanı duyunca şarkı söylemeye ara verdiği görüntüler sosyal medyadan servis edildi.

Nisan ayında İstanbul'da verdiği bir konserde "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi sapıklığı oradan geliyor" dediği için hakkında soruşturma başlatılan Gülşen, geçtiğimiz hafta gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı. Avukatının itirazı üzerine cezaevinde 4 gün kaldıktan sonra ev hapsi şartıyla tahliye olan Gülşen'in Temmuz ayında çekilmiş bir videosu yeniden gündem oldu.

"EZANI DİNLEYELİM SONRA DEVAM EDELİM"

23 Temmuz'da Karadeniz Ereğli'sinde düzenlenen festival kapsamında sahne alan Gülşen'in sosyal medyada paylaşılan videoda konser sırasında ezanın okunmasıyla konserine ara verdiği görülüyor. Ünlü şarkıcı ezanı duyduktan sonra "Tam zamanında söylemişim, dinleyelim ve devam edelim, olur mu?" sözlerine seyirci alkışla karşılık veriyor.

Gülşen'in, ezanı duyunca konseri durdurduğu görüntüler yeniden viral oldu
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Gülşen, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İmam hatiplilere 'sapık' diyen Gülşen'in, ezanı duyunca konseri durdurduğu görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İmam hatiplilere "sapık" diyen Gülşen'in, ezanı duyunca konseri durdurduğu görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı - Son Dakika
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