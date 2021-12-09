Aziz dizisinin kadrosuna katılan İmane Elbani'den alkışlanacak davranış. Eşi Murat Yıldırım'la aynı dizide rol almaya hazırlanan guzel oyuncu İmane Elbaniden para teklifini kabul etmedi, kendi bütçesinin kimsesiz çocuklara verilmesini istedi.
Oyuncu, dizide oynayacağı süre boyunca elde edeceği geliri bağışlayarak çocuklar konusunda ne kadar hassas ve duyarlı olduğunu bir kez daha göstermiş oldu.
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9.12.2021 21:24:58. #1.12#
SON DAKİKA: İmane Elbani'den alkışlanacak hareket - Son Dakika