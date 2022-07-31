İnegöl Tuğçe Kandemir konserine akın etti - Son Dakika
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İnegöl Tuğçe Kandemir konserine akın etti

31.07.2022 10:42
İnegöl Tuğçe Kandemir konserine akın etti

İnegöl Belediyesi'nin bu yıl dolu dolu 2 hafta boyunca İnegöllü vatandaşlara hareketli yaz ayı yaşatan 35. Uluslararası Kültür Sanat Festivali, Tuğçe Kandemir konseriyle devam etti.

İnegöl Belediyesi'nin bu yıl dolu dolu 2 hafta boyunca İnegöllü vatandaşlara hareketli yaz ayı yaşatan 35. Uluslararası Kültür Sanat Festivali, Tuğçe Kandemir konseriyle devam etti. Nikah dairesi önünde hayranlarıyla buluşan Tuğçe Kandemir, kulakların pasını silen performansıyla dinleyicilerine keyifli anlar yaşattı.

Pandemi nedeniyle iki yıl ara verilen festival eğlencelerine bu yıl tekrar start veren İnegöl Belediyesi, 35. Uluslararası Kültür Sanat Festivali'nin ilk haftası yerli ve yabancı halk dansları ekiplerinin gösterileri, ikinci haftasında ise muhteşem konserleri ile devam ediyor. 29 Temmuz Cumartesi günü nikah dairesi önünde İnegöllü vatandaşlarla buluşan ünlü sanatçı Tuğçe Kandemir, şarkılarıyla dinleyenler tarafından büyük beğeni topladı. Düzenlenen konsere İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fethi Yıldız ve binlerce İnegöllü vatandaş katıldı.

İnegöl festival alanına akın etti

Uzun bir aradan sonra yeniden başlayan festivale yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, gerçekleşen konserlere de akın etti. Ünlü sanatçı Tuğçe Kandemir İnegöllülerin gösterdiği yoğun ilgi nedeniyle festivalin düzenlenmesinde emeği geçen başta İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban olmak üzere tüm ekibe teşekkürlerini iletti.

Program sonunda İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fethi Yıldız, sanatçı Tuğçe Kandemir'e İnegölspor forması ve plaket hediye etti. - BURSA

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Kaynak: İHA

İnegöl Belediyesi, İnegöl, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İnegöl Tuğçe Kandemir konserine akın etti - Son Dakika

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