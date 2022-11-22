Dünyadaki tüm şovları unutun! Genç kadın koca salonun ağzını açık bıraktı

Bir dönem Türkiye'de de izleyicileri ekran başına kilitleyen Yetenek Sizsiniz yarışmasının İngiltere ayağında ilginç dakikalar yaşandı.

ŞOVUYLA AĞIZLARI AÇIK BIRAKTI

Genç bir kadın, direk dansı şovuyla yarışmayı izlemeye gelenlerin ağzını açık bıraktı. Kadının yaptığı kareografi ise tam not aldı.

HERKES AYAĞA KALKTI

Dans gösterisi karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen jüri üyeleri ve salondaki herkes, gösteri sonunda genç kadını ayakta alkışladı.