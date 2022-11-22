Bir dönem Türkiye'de de izleyicileri ekran başına kilitleyen Yetenek Sizsiniz yarışmasının İngiltere ayağında ilginç dakikalar yaşandı.
Genç bir kadın, direk dansı şovuyla yarışmayı izlemeye gelenlerin ağzını açık bıraktı. Kadının yaptığı kareografi ise tam not aldı.
Dans gösterisi karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen jüri üyeleri ve salondaki herkes, gösteri sonunda genç kadını ayakta alkışladı.
Son Dakika › Magazin › Dünyadaki tüm şovları unutun! Genç kadın koca salonun ağzını açık bıraktı - Son Dakika