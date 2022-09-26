Melek Mosso'dan İranlı kadınlara destek! Sahnede saçlarını kesti

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin başörtüsünü düzgün takmadığı gerekçesiyle ahlak polisi tarafından öldürüldüğü iddiasıyla başlayan protestolar devam ediyor. Protestolarda şu ana kadar en az 41 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.
Dünyanın çeşitli ülkelerindeki sanatçılar da İran halkına destek vermek adına çeşitli açıklamalarda bulundu. Bazı kadın sanatçılar da saçlarını kesti.
Türkiye'de ise ünlü sanatçı Melek Mosso'dan İranlı kadınlara destek gitti. Mosso, sahnede saçlarını keserek İran halkının yanında olduğunu ifade etti.
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