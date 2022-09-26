Melek Mosso'dan İranlı kadınlara destek! Sahnede saçlarını kesti - Son Dakika
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Melek Mosso'dan İranlı kadınlara destek! Sahnede saçlarını kesti

26.09.2022 22:50

Ünlü şarkıcı Melek Mosso, 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin başörtüsünü düzgün takmadığı gerekçesiyle ahlak polisi tarafından öldürüldüğünün öne sürülmesinin ardından İran'da başlayan protestolara sahnede saçlarını keserek destek verdi.

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin başörtüsünü düzgün takmadığı gerekçesiyle ahlak polisi tarafından öldürüldüğü iddiasıyla başlayan protestolar devam ediyor. Protestolarda şu ana kadar en az 41 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

SANATÇILAR DESTEK VERDİ

Dünyanın çeşitli ülkelerindeki sanatçılar da İran halkına destek vermek adına çeşitli açıklamalarda bulundu. Bazı kadın sanatçılar da saçlarını kesti.

MELEK MOSSO DA SAÇLARINI KESTİ

Türkiye'de ise ünlü sanatçı Melek Mosso'dan İranlı kadınlara destek gitti. Mosso, sahnede saçlarını keserek İran halkının yanında olduğunu ifade etti.

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Melek Mosso, İran, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Melek Mosso'dan İranlı kadınlara destek! Sahnede saçlarını kesti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Melek Mosso'dan İranlı kadınlara destek! Sahnede saçlarını kesti - Son Dakika
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