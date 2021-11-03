İrem Derici "Çirkin" diyen takipçisine küfretti

Şarkılarıyla adından söz ettiren İrem Derici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ve çıkışlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Şarkıcı son olarak bir erkek takipçisiyle arasında geçen diyalogla dikkat çekti.

TAKİPÇİSİNE KÜFÜR EDEREK CEVAP VERDİ

Bir erkek sosyal medya kullanıcısı şarkıcı için " Bebek'te İrem Derici'yi gördüm. Öyle söylendiği gibi çirkin değil, daha çirkin" yorumunu yaptı. Birkaç gündür şehir dışında olan şarkıcı ise yapılan yoruma "A.. salağı 4 gündür Kapadokya'dayım ben" diyerek küfretti.