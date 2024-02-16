İrem Derici, Gökhan Fırat\'a yakınlaşan kadına uyardı

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Şarkıları, konserleri ve özle hayatıyla sık sık adından söz ettiren İrem Derici, bir süredir Gökhan Fırat ile aşk yaşıyor. Derici, konserinde bir kadının Fırat'a yakın olduğunu görünce anında uyardı.

Bir mekanda sahneye çıkan Derici, onlarca hayranına unutulmaz bir akşam yaşattı. Derici'yi dinlemeye gelenlerin arasında Gökhan Fırat da yer aldı. Şarkı söylediği esnada bir kadın hayranının Gökhan Fırat'a yakınlaştığını fark eden Derici, ara vererek "Kırmızılı kadın benim manitaya çok yaklaşmazsan iyi olur. Gökhan'a sinek bile değdiğinde sinirim bozuluyor" ifadelerini kullandı. Derici sözlerinden sonra şarkısını söylemeye devam etti.